Україна і Молдова посилюють моніторинг Дністра через маловоддя: на проєкти спрямували 305 млн грн

Україна та Молдова на тлі маловоддя Дністра домовилися посилити обмін даними про стан річки та опрацювати нові підходи до управління її водними ресурсами. Водночас у межах українського плану управління басейном зараз реалізують заходи загальною вартістю близько 305 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Стан виконання планів управління басейном Дністра на 2025–2030 роки представники двох країн обговорили під час зустрічей у Кишиневі.

За період із початку 2025 року до середини 2026-го Україна завершила два передбачені планом заходи, ще 19 перебувають у стадії реалізації. Ще 105 заходів включені до відповідних програм. На проєкти, які виконуються, передбачено близько 305 млн грн.

Що вже зробили

На Львівщині завершили реконструкцію каналізаційних очисних споруд у селі Давидів вартістю 26 млн грн. Їхня потужність становить 500 куб. м на добу, а очищені стоки потрапляють до річки Давидівка — притоки Дністра.

Ще 32 млн грн спрямували на роботи на річці Збруч у Хмельницькій області. Там поглибили та розширили русло, провели рекультивацію земель, відновили гідротехнічні споруди та облаштували берегову лінію.

У Заліщиках триває реконструкція очисних споруд і мереж водовідведення орієнтовною вартістю 70 млн грн. Роботи профінансовані більш ніж на 70%, завершити їх планують у листопаді 2026 року.

Маловоддя впливає на водопостачання

Окремою темою переговорів стала низька водність Дністра та його приток. Сторони обговорили її вплив на водопостачання, стан екосистем і можливі зміни правил експлуатації Дністровського комплексного гідровузла.

Україна та Молдова домовилися продовжити обмін даними державного моніторингу, узгоджувати спільний відбір проб води та швидше обмінюватися інформацією у випадках аварійного забруднення.

Українська сторона також представила проєкт встановлення 60 автоматизованих датчиків для постійного моніторингу рівня води у басейні Дністра. Наразі проєкт перебуває на етапі відбору пропозицій для фінансування.

Окремо сторони повернулися до забруднення Дністра небезпечними речовинами у березні 2026 року та обговорили його наслідки й можливі заходи відновлення.

Нагадаємо, цього року на Дністрі вже фіксували рекордно низький приплив води за весь період спостережень із 1895 року.

Також Україна та Молдова розпочали спільний проєкт із транскордонного управління водними ресурсами річки Дністер. Метою ініціативи є забезпечення безпеки водопостачання для 8 мільйонів мешканців регіону, а також адаптація екосистеми до кліматичних змін.