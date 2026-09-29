RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Готівковий курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

У Києві на ВДНГ втричі збільшать кількість укриттів: скільки людей вони зможуть вмістити

вднг
На ВДНГ у Києві облаштують нові укриття для відвідувачів

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)  розширює мережу укриттів на своїй території. Головна мета проєкту — створити захищені простори, які зможуть одночасно вмістити до 10 тисяч відвідувачів.

Як пише Dilo, про це повідомили на офіційній сторінці ВДНГ у Facebook

"З огляду на безпекову ситуацію ВДНГ активно працює над розширенням мережі укриттів на території комплексу. Наразі тривають роботи з облаштування укриттів у павільйонів №4, №6, №7, №8, №10 та №15", — зазначили у ВДНГ.

Як зазначили у пресслужбі, після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей.

Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій Експоцентру,

Завдяки облаштуванню укриттів у нових павільйонах відвідувачі зможуть набагато швидше дістатися до безпечного місця під час повітряної тривоги з будь-якого куточка великої території експоцентру.

Нагадаємо, КП “Київпастранс” оголосило тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Очікувана вартість закупівлі становить 54,23 млн грн із ПДВ. Укриття планують встановити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності