У Києві на ВДНГ втричі збільшать кількість укриттів: скільки людей вони зможуть вмістити

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) розширює мережу укриттів на своїй території. Головна мета проєкту — створити захищені простори, які зможуть одночасно вмістити до 10 тисяч відвідувачів.

Як пише Dilo, про це повідомили на офіційній сторінці ВДНГ у Facebook

"З огляду на безпекову ситуацію ВДНГ активно працює над розширенням мережі укриттів на території комплексу. Наразі тривають роботи з облаштування укриттів у павільйонів №4, №6, №7, №8, №10 та №15", — зазначили у ВДНГ.

Як зазначили у пресслужбі, після завершення робіт загальна кількість укриттів на території ВДНГ збільшиться втричі, в результаті чого на виставці та поряд зможуть одночасно укриватися орієнтовно 10 000 людей.

Також зменшиться час, який потрібен, щоб дістатися до безпечного місця з різних локацій Експоцентру,

Завдяки облаштуванню укриттів у нових павільйонах відвідувачі зможуть набагато швидше дістатися до безпечного місця під час повітряної тривоги з будь-якого куточка великої території експоцентру.

Нагадаємо, КП “Київпастранс” оголосило тендер на закупівлю перших 14 мобільних укриттів. Очікувана вартість закупівлі становить 54,23 млн грн із ПДВ. Укриття планують встановити, зокрема, на зупинках наземного громадського транспорту.