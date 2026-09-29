В Киеве на ВДНХ втрое увеличат количество укрытий: сколько людей они смогут вместить

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) расширяет сеть укрытий на своей территории. Главная цель проекта – создать защищенные пространства, которые смогут одновременно вместить до 10 тысяч посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на официальной странице ВДНХ в Facebook

"Учитывая ситуацию безопасности ВДНХ активно работает над расширением сети укрытий на территории комплекса. В настоящее время продолжаются работы по обустройству укрытий у павильонов №4, №6, №7, №8, №10 и №15", — отметили в ВДНХ.

Как отметили в пресс-службе, после завершения работ общее количество укрытий на территории ВДНХ увеличится втрое, в результате чего на выставке и рядом смогут одновременно укрываться ориентировочно 10 000 человек.

Также уменьшится время, которое нужно, чтобы добраться до безопасного места из разных локаций Экспоцентра,

Благодаря обустройству укрытий в новых павильонах посетители смогут гораздо быстрее добраться до безопасного места во время воздушной тревоги из любого уголка большой территории экспоцентра.

Напомним, КП "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку первых 14 мобильных укрытий. Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,23 млн грн по НДС. Укрытия планируется установить, в частности, на остановках наземного общественного транспорта.