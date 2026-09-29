UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,82

--0,03

EUR

50,97

--0,16

Наличный курс:

USD

44,95

44,85

EUR

51,49

51,25

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Киеве на ВДНХ втрое увеличат количество укрытий: сколько людей они смогут вместить

вднг
На ВДНХ в Киеве обустроят новые укрытия для посетителей

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) расширяет сеть укрытий на своей территории. Главная цель проекта – создать защищенные пространства, которые смогут одновременно вместить до 10 тысяч посетителей.

Как пишет Dilo, об этом сообщили на официальной странице ВДНХ в Facebook

"Учитывая ситуацию безопасности ВДНХ активно работает над расширением сети укрытий на территории комплекса. В настоящее время продолжаются работы по обустройству укрытий у павильонов №4, №6, №7, №8, №10 и №15", — отметили в ВДНХ.

Как отметили в пресс-службе, после завершения работ общее количество укрытий на территории ВДНХ увеличится втрое, в результате чего на выставке и рядом смогут одновременно укрываться ориентировочно 10 000 человек.

Также уменьшится время, которое нужно, чтобы добраться до безопасного места из разных локаций Экспоцентра,

Благодаря обустройству укрытий в новых павильонах посетители смогут гораздо быстрее добраться до безопасного места во время воздушной тревоги из любого уголка большой территории экспоцентра.

Напомним, КП "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку первых 14 мобильных укрытий. Ожидаемая стоимость закупки составляет 54,23 млн грн по НДС. Укрытия планируется установить, в частности, на остановках наземного общественного транспорта.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности