Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,69

--0,19

EUR

51,27

+0,19

Наличный курс:

USD

44,86

44,75

EUR

51,60

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине проверят все укрытия: власть получила срочное поручение

укрытие
93% проверенных укрытий в Украине не готовы к тревогам / Depositphotos

Профильные министерства, государственные службы, областные военные администрации и органы местного самоуправления получили поручение безотлагательно проверить все укрытия гражданской защиты в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министр Сергей Корецкий.

Укрытия в Украине проверят

Проверки будут касаться их технического состояния, надлежащего содержания и обеспечения беспрепятственного доступа гражданам.

Как отмечается, проверке подлежат все укрытия без исключения, а соответствующие поручения уже получили все ответственные должностные лица.

Отдельное внимание будет уделено доступности хранилищ в случае угрозы баллистических ударов. Укрытия должны быть открыты не только после объявления воздушной тревоги, но и когда об опасности уже известно, даже если официальный сигнал еще не прозвучал.

Власти подчеркивают, что в условиях постоянной угрозы ракетных ударов областные военные администрации и органы местной власти должны действовать более оперативно, исходя прежде всего из необходимости защиты людей.

Также подчеркивается, что на пятом году полномасштабной войны проблем с доступом к укрытиям быть не должно. Граждане должны иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в хранилища, особенно при наличии угрозы применения баллистических ракет. Ответственность за это возложена персонально на руководителей, отвечающих за содержание и функционирование укрытий.

Напомним, в Киеве из запланированных на 2024-2026 годы 44 противорадиационных укрытий для учебных заведений официально ввели в эксплуатацию только три. За этот период строители возвели девять хранилищ для школ и детсадов, однако большинство из них до сих пор ждут разрешительных документов.

Автор:
Ольга Опенько