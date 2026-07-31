В Украине проверят все укрытия: власть получила срочное поручение

Профильные министерства, государственные службы, областные военные администрации и органы местного самоуправления получили поручение безотлагательно проверить все укрытия гражданской защиты в Украине.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министр Сергей Корецкий.

Укрытия в Украине проверят

Проверки будут касаться их технического состояния, надлежащего содержания и обеспечения беспрепятственного доступа гражданам.

Как отмечается, проверке подлежат все укрытия без исключения, а соответствующие поручения уже получили все ответственные должностные лица.

Отдельное внимание будет уделено доступности хранилищ в случае угрозы баллистических ударов. Укрытия должны быть открыты не только после объявления воздушной тревоги, но и когда об опасности уже известно, даже если официальный сигнал еще не прозвучал.

Власти подчеркивают, что в условиях постоянной угрозы ракетных ударов областные военные администрации и органы местной власти должны действовать более оперативно, исходя прежде всего из необходимости защиты людей.

Также подчеркивается, что на пятом году полномасштабной войны проблем с доступом к укрытиям быть не должно. Граждане должны иметь возможность заблаговременно и беспрепятственно попасть в хранилища, особенно при наличии угрозы применения баллистических ракет. Ответственность за это возложена персонально на руководителей, отвечающих за содержание и функционирование укрытий.

Напомним, в Киеве из запланированных на 2024-2026 годы 44 противорадиационных укрытий для учебных заведений официально ввели в эксплуатацию только три. За этот период строители возвели девять хранилищ для школ и детсадов, однако большинство из них до сих пор ждут разрешительных документов.