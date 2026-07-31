"Киевстар" будет судиться с АМКУ из-за штрафа в 17,5 млн грн

Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар обжалует в суде решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа в размере 17,5 млн грн. В компании заявили, что не согласны с выводами регулятора относительно рекламного утверждения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение на решение АМКУ.

"Киевстар" ответил на штраф АМКУ

Компания отметила, что уважает роль Антимонопольного комитета по обеспечению добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, а также конструктивно сотрудничает с регулятором. В то же время, оператор подчеркивает, что использование результатов исследований международной компании Ookla для подтверждения маркетинговых заявлений является общепринятой практикой на мировом рынке электронных коммуникаций.

По словам представителей компании, в рекламных материалах был должным образом указан источник данных, период проведения исследования и другие существенные условия использования его результатов.

В "Киевстаре" также настаивают, что коммуникация отвечала требованиям действующего законодательства, а потребителям была предоставлена вся необходимая информация для правильного понимания рекламного сообщения.

Как сообщалось, по итогам 2025 года группа "Киевстар" увеличила выручку на 30,3% – до 48,2 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 30% и достиг 27 млрд грн. По состоянию на конец первого квартала 2026 г. абонентская база оператора насчитывала 22 млн пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевстар" хочет купить большого облачного провайдера GigaCloud. О намерениях приобрести 80% акций компании стало известно в сентябре 2025 года. Это поглощение позволит мобильному оператору значительно расширить свой портфель цифровых сервисов для бизнеса.