"Киевстар" получил разрешение АМКУ на покупку шести солнечных электростанций во Львовской области

Блэкауты этой зимой заставили людей позаботиться об энергобезопасности / Freepik

Антимонопольный комитет Украины предоставил "Киевстару" разрешение на приобретение шести солнечных электростанций во Львовской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Разрешение АМКУ охватывает приобретение активов шести компаний: ООО "Энергоснаб-Плюс", "Лайтфул", "Санлайт Дженерейшн", "Терновица Солар", "Энерджи Спейс" и "Терновица Солар Плюс".

Указанные солнечные электростанции связаны с девелопером Иваном Торским, другие – с семьей Трофименко, владельцами сети кинотеатров Multiplex. Ранее владельцы уже пытались продать эти активы французской энергетической компании Total, однако сделка тогда не состоялась.

Что известно о соглашении

Ранее отмечалось, что эксперты оценивают возможную сумму сделки примерно в 1,7 млрд грн исходя из ориентировочной стоимости около 400 тыс. долларов за мегаватт мощности. Совокупная мощность объектов может достигать более 100 МВт.

Интерес "Киевстара" к развитию солнечной генерации объясняется стремлением снизить зависимость от колебаний цен на электроэнергию. Еще в декабре 2025 года компания приобрела СЭС Санвин 11, которая, по ее оценкам, способна покрывать около 4% энергопотребления оператора.

Аналитики отмечают, что развитие собственного поколения позволяет бизнесу эффективно хеджировать риски и оптимизировать затраты, особенно в условиях нестабильного энергорынка. В перспективе компания может использовать производимую электроэнергию для обеспечения собственной инфраструктуры, в частности, дата-центров.

В то же время на рынке возобновляемой энергетики сохраняется профицит мощностей, оказывающий давление на цены в дневные часы. Кроме того, завершение действия "зеленого тарифа" в 2029 году влияет на инвестиционную привлекательность таких проектов. Несмотря на это, крупные украинские компании все активнее инвестируют в собственное поколение как часть долгосрочной стратегии.

Автор:
Ольга Опенько