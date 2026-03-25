"Киевстар" планирует купить СЭС во Львовской области для покрытия собственных нужд

"Киевстар" может заключить еще одно соглашение на энергетическом рынке и купить шесть солнечных электростанций во Львовской области. Соответствующие заявки на контроль над производителями возобновляемой энергии уже поступили в Антимонопольный комитет.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Форбс".

Речь идет об объектах, ранее пытавшихся продать французскому энергетическому гиганту Total в 2021 году, однако тогда соглашение не было завершено. Сейчас потенциальным покупателем выступает крупнейший мобильный оператор Украины, последовательно наращивающий генерацию электроэнергии.

Среди интересующих Киевстар активов — компании "Энерджи Спейс", "Терновица Солар", "Терновица Солар Плюс", "Санлайт Дженерейшн", "Энергоснаб-Плюс" и "Лайтфул". Часть из них связана с девелопером Иваном Торским, другие – с семьей Трофименко, владельцами сети кинотеатров Multiplex.

Эксперты оценивают возможную сумму сделки примерно в 1,7 млрд грн исходя из ориентировочной стоимости около 400 тыс. долларов за мегаватт мощности. Совокупная мощность объектов может достигать более 100 МВт.

Интерес "Киевстара" к солнечной генерации объясняют стремлением снизить зависимость от колебаний цен на электроэнергию. В декабре 2025 года компания уже приобрела СЭС Санвин 11, которая, по оценкам оператора, может покрывать около 4% его энергопотребления.

Аналитики отмечают, что развитие собственного поколения позволяет бизнесу хеджировать риски и оптимизировать затраты, особенно в условиях нестабильного энергорынка. В перспективе компания также может использовать производимую электроэнергию для собственных объектов, в частности, дата-центров.

В то же время, на рынке альтернативной энергетики сохраняется избыток мощностей, что давит на цены в дневные часы, а завершение действия "зеленого тарифа" в 2029 году влияет на инвестиционную привлекательность таких активов. Несмотря на это, крупные украинские компании все более активно инвестируют в собственную энергетику как элемент долгосрочной стратегии.

Добавим, в 2025 году крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" получил 12,3 млрд грн чистой прибыли, что больше, чем заработали вместе все другие операторы мобильной и беспроводной связи на украинском рынке.

Автор:
Татьяна Гойденко