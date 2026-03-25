"Київстар" планує купити СЕС у Львівській області для покриття власних потреб

"Київстар" може укласти ще одну угоду на енергетичному ринку та придбати шість сонячних електростанцій у Львівській області. Відповідні заявки на набуття контролю над виробниками відновлюваної енергії вже надійшли до Антимонопольного комітету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Форбс".

Йдеться про об’єкти, які раніше намагалися продати французькому енергетичному гіганту Total у 2021 році, однак тоді угоду не було завершено. Зараз потенційним покупцем виступає найбільший мобільний оператор України, який послідовно нарощує власну генерацію електроенергії.

Серед активів, які цікавлять Київстар, — компанії "Енерджі Спейс", "Терновиця Солар", "Терновиця Солар Плюс", "Санлайт Дженерейшн", "Енергопостач-Плюс" і "Лайтфул". Частина з них пов’язана з девелопером Іваном Торським, інші — з родиною Трофименків, власниками мережі кінотеатрів Multiplex.

Експерти оцінюють можливу суму угоди приблизно у 1,7 млрд грн, виходячи з орієнтовної вартості близько 400 тис. доларів за мегават потужності. Сукупна потужність об’єктів може сягати понад 100 МВт.

Інтерес "Київстару" до сонячної генерації пояснюють прагненням зменшити залежність від коливань цін на електроенергію. У грудні 2025 року компанія вже придбала СЕС "Санвін 11", яка, за оцінками оператора, може покривати близько 4% його енергоспоживання.

Аналітики зазначають, що розвиток власної генерації дозволяє бізнесу хеджувати ризики та оптимізувати витрати, особливо в умовах нестабільного енергоринку. У перспективі компанія також може використовувати вироблену електроенергію для власних об’єктів, зокрема дата-центрів.

Водночас на ринку альтернативної енергетики зберігається надлишок потужностей, що тисне на ціни у денні години, а завершення дії "зеленого тарифу" у 2029 році впливає на інвестиційну привабливість таких активів. Попри це, великі українські компанії дедалі активніше інвестують у власну енергетику як елемент довгострокової стратегії.

Додамо, у 2025 році найбільший мобільний оператор України "Київстар" отримав 12,3 млрд грн чистого прибутку, що більше, ніж заробили разом усі інші оператори мобільного та безпроводового зв’язку на українському ринку.