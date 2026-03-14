"Київстар" планує вихід на ринок цифрового банкінгу

Київстар, центр обслуговування клієнтів у Києві
Найбільший мобільний оператор України Київстар розглядає можливість виходу на ринок цифрового банкінгу в межах своєї стратегії цифрового розвитку та вже веде відповідний діалог з Національним банком України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Про це представники компанії повідомили під час конференц-колу щодо фінансових результатів за 2025 рік.

Голова наглядової ради "Київстар" та генеральний директор VEON Каан Терзіоглу зазначив, що цифровий банкінг є одним із напрямів, який компанія розглядає для подальшого розвитку.

"Якщо ви подивитеся на портфоліо Саші (президента та СЕО "Київстару" Олександра Комарова) та Бориса (CFO Бориса Долгушина), ви побачите один очевидний відсутній елемент, а саме цифровий банкінг. Я думаю, що це та частина, яка нас усіх надихає на наступні кілька років", — сказав він.

Президент і CEO Київстар Олександр Комаров підтвердив, що оператор уже веде переговори з Національним банком України, однак остаточне рішення залежатиме від стратегії входу на ринок.

"Ми хочемо вирішити це питання, але, звичайно, знаєте, ми хочемо поєднати це з дуже чіткою стратегією", — пояснив він.

Також "Київстар" спільно з глобальною компанією Mastercard успішно протестували роботу 4G POS-терміналів через супутникову технологію Starlink Direct to Cell в Україні.

Зауважимо, загальний дохід компанії "Київстар" за 2024 рік зріс на 11%, досягнувши 37,27 млрд грн порівняно з 33,59 млрд грн у 2023 році.

Автор:
Тетяна Гойденко