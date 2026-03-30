Ощадбанк і ЄБРР розробляють спільні механізми фінансування українського бізнесу до 510 млн євро

Ощадбанк та Європейський банк реконструкції та розвитку домовились про розробку нових фінансових інструментів для підтримки українського бізнесу з потенційним портфелем до 510 млн євро. Програма передбачає часткове покриття кредитного ризику ЄБРР до 70% та спрямована на підтримку компаній, постраждалих від війни.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Ощадбанку.

До 510 млн євро для підприємств

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон провів робочу зустріч у Лондоні з керівником напряму фінансових установ ЄБРР Франсісом Маліжем та командою банку. Захід відбувся в рамках конференції ЄБРР "Шляхи до Парижа 2026", присвяченої фінансуванню кліматичних заходів, управлінню ризиками та економічній стійкості в умовах глобальної нестабільності.

Сторони обговорили розширення стратегічної співпраці та впровадження нових механізмів фінансування для підтримки підприємств під час війни. За підсумками переговорів був підписаний мандатний лист щодо підготовки та реалізації механізму розподілу ризиків у межах програм ЄБРР.

"Ми цінуємо стратегічне партнерство з ЄБРР і спільну роботу над рішеннями, які спрощують бізнесу доступ до фінансування навіть в умовах підвищених ризиків. Їх імплементація є важливим інструментом підтримки економічної стійкості України. На сьогодні загальний ліміт фінансування за програмами розподілу ризику, які реалізуються Ощадом з ЄБРР з початку 2024 року, сягнув 300 млн євро", – зазначив Юрій Каціон.

Програма передбачає часткове покриття кредитного ризику з боку ЄБРР і спрямована на розширення доступу українських компаній до фінансування, зокрема тих, що зазнали втрат через війну, релокованих бізнесів, підприємств ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та компаній під керівництвом жінок.

Йдеться про створення спільного інструменту, який значно полегшить українським підприємствам доступ до кредитів завдяки частковому покриттю кредитного ризику з боку міжнародної фінансової установи. Попередньо розглядається можливість формування портфеля фінансування обсягом до 510 млн євро, у межах якого ЄБРР може брати на себе до 70% ризику за окремими операціями.

Програма передбачає пріоритетну підтримку:

підприємств, що зазнали втрат або пошкоджень внаслідок війни;

релокованого бізнесу;

компаній, що сприяють відновленню економіки;

бізнесів ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та підприємств під керівництвом жінок.

Для Ощадбанку ЄБРР залишається одним із ключових міжнародних партнерів, співпраця з яким дозволяє ефективно масштабувати програми підтримки реального сектору економіки України.

Сторони домовились продовжити роботу над структурою програми та остаточним узгодженням умов подальшої співпраці.

