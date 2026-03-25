Україна та ЄБРР підписали меморандум для підтримки аграрного та харчового секторів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підписало Меморандум про взаєморозуміння з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки конкурентоспроможності українських підприємств харчового та сільськогосподарського секторів.

Підписання відбулося в межах 16-го засідання Керівного комітету Ukraine Donor Platform, що об’єднує ключових міжнародних партнерів України.

Меморандум передбачає створення ефективного механізму співробітництва для підвищення стійкості та конкурентоспроможності українських компаній через інвестиційну та консультативну підтримку, розширення доступу до знань, інновацій і наукових досліджень, гармонізацію законодавства України з вимогами ЄС, а також посилення державно-приватного діалогу та реалізацію секторальних реформ.

Соболев наголосив, що документ відкриває нові можливості для інвестицій і впровадження інновацій, системно готує український бізнес до роботи за стандартами Європейського Союзу, сприяє розвитку виробництва з високою доданою вартістю та прискорює інтеграцію України до європейського ринку.

Очікується, що реалізація домовленостей зміцнить продовольчу безпеку, сприятиме розвитку експорту продукції з високою доданою вартістю та прискорить євроінтеграційні процеси України.

Раніше Міністерство економіки спільно з ФАО за підтримки Уряду Норвегії запустило програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із бюджетом 4 млн доларів.