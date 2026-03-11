В Україні запустили новий портал з даними про фермерів і землю

В Україні запрацював аналітичний портал bi.dar.gov.ua - статистичний модуль системи “Державний аграрний реєстр”, який надає відкритий доступ до узагальнених даних про агровиробників та програми державної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Дані агросектору у відкритому доступі

В Україні розпочав роботу аналітичний портал bi.dar.gov.ua - статистичний модуль інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр" (ДАР).

Новий ресурс створено як інструмент відкритої аналітики, що забезпечує постійний доступ до узагальнених даних про функціонування Державного аграрного реєстру. Портал дає змогу в режимі реального часу відстежувати ключові показники роботи системи, аналізувати участь агровиробників у державних та міжнародних програмах підтримки, а також оцінювати розвиток цифрових сервісів у сфері сільського господарства.

Ресурс працює як BI-модуль (Business Intelligence), який представляє статистичну інформацію у вигляді інтерактивних дашбордів. Це дозволяє користувачам швидко отримувати узагальнені аналітичні дані про стан аграрного сектору.

Зокрема, на порталі доступна інформація про кількість зареєстрованих агровиробників, їхній земельний банк та наявне поголів’я тварин. Також представлено регіональний розподіл фермерських господарств — від рівня області до району та територіальної громади.

Крім того, портал відображає активність подання заявок на державні програми підтримки, містить деперсоналізовані дані щодо розподілу фінансової допомоги та переліків її отримувачів, а також інші показники, які характеризують ефективність реалізації аграрної політики.

Використання сучасних інструментів аналізу великих масивів даних формує прозоре середовище взаємодії між державою та бізнесом і наближає систему управління агросектором до європейських стандартів цифрового урядування.

