Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Готівковий курс:

USD

44,09

43,92

EUR

51,50

51,30

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запустили новий портал з даними про фермерів і землю

фермери
Новий цифровий інструмент для аграріїв / Мінагрополітики

В Україні запрацював аналітичний портал bi.dar.gov.ua - статистичний модуль системи “Державний аграрний реєстр”, який надає відкритий доступ до узагальнених даних про агровиробників та програми державної підтримки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Дані агросектору у відкритому доступі

В Україні розпочав роботу аналітичний портал bi.dar.gov.ua - статистичний модуль інформаційно-комунікаційної системи "Державний аграрний реєстр" (ДАР).

Новий ресурс створено як інструмент відкритої аналітики, що забезпечує постійний доступ до узагальнених даних про функціонування Державного аграрного реєстру. Портал дає змогу в режимі реального часу відстежувати ключові показники роботи системи, аналізувати участь агровиробників у державних та міжнародних програмах підтримки, а також оцінювати розвиток цифрових сервісів у сфері сільського господарства.

Ресурс працює як BI-модуль (Business Intelligence), який представляє статистичну інформацію у вигляді інтерактивних дашбордів. Це дозволяє користувачам швидко отримувати узагальнені аналітичні дані про стан аграрного сектору.

Зокрема, на порталі доступна інформація про кількість зареєстрованих агровиробників, їхній земельний банк та наявне поголів’я тварин. Також представлено регіональний розподіл фермерських господарств — від рівня області до району та територіальної громади.

Крім того, портал відображає активність подання заявок на державні програми підтримки, містить деперсоналізовані дані щодо розподілу фінансової допомоги та переліків її отримувачів, а також інші показники, які характеризують ефективність реалізації аграрної політики.

Використання сучасних інструментів аналізу великих масивів даних формує прозоре середовище взаємодії між державою та бізнесом і наближає систему управління агросектором до європейських стандартів цифрового урядування. 

Нагадаємо, що Міністерство економіки розпочало приймання заявок на компенсацію вартості української техніки у 2026 році. Держава відшкодовує 25% вартості сільгосптехніки та 15% вартості промислового обладнання через уповноважені банки.

Автор:
Ольга Опенько