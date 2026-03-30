Польща планує збудувати електронний бар’єр на кордоні з Україною: деталі

Польща планує побудувати електронний бар'єр на кордоні з Україною з онлайн-наглядом і тепловізорами / Depositphotos

Польща хоче збудувати на кордоні з Україною сучасний електронний бар'єр з онлайн-наглядом і тепловізорами, щоб захиститися від незаконного перетину. Вартість проєкту оцінюють приблизно у 450 млн злотих (120 млн дол.).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що бар’єр охоплюватиме ділянку території Надбужанського прикордонного загону.

Що передбачає проєкт

За даними видання, проєкт передбачає прокладення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, волоконно-оптичних кабелів для передачі даних та силових кабелів. Також зовні будуть встановлені стовпи, оснащені камерами денного та тепловізійного бачення, для цілодобового спостереження за територією.

Усі дані із системи надходитимуть безпосередньо до центру спостереження в штабі підрозділу, де їх аналізуватимуть прикордонники. Це дасть змогу швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози.

Хто профінансує

Профінансувати проєкт планували за рахунок програми ЄС SAFE, однак її реалізація була заблокована вето президента Кароля Навроцького.

Програма SAFE з низькими відсотковими ставками була запроваджена торік Брюсселем і покликана посилити оборонну промисловість та військову готовність країн ЄС у відповідь на загрозу з боку Росії.

Наразі тривають інтенсивні консультації щодо забезпечення  коштів, необхідних для реалізації проєкту.

Рішення про будівництво електронного бар'єра ухвалили у відповідь на зростання загрози через війну Росії проти України. Бар'єр має на меті не лише перешкоджати незаконному перетину кордону, але й підвищити ефективність виявлення та реагування на будь-які інциденти, які можуть загрожувати державній безпеці Польщі.

Нагадаємо, уряд Польщі схвалив значні інвестиції у розмірі понад 57,6 мільйона євро на розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на польсько-українському прикордонні. 

Світлана Манько