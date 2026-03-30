Польша планирует построить электронный барьер на границе с Украиной: детали

Польша хочет построить на границе с Украиной современный электронный барьер с онлайн-наблюдением и тепловизорами, чтобы защититься от незаконного пересечения. Стоимость проекта оценивается примерно в 450 млн злотых (120 млн долл.).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает RMF24.

Отмечено, что барьер будет охватывать участок территории Надбужанского пограничного отряда.

Что предполагает проект

По данным издания, проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, волоконно-оптических кабелей для передачи данных и силовых кабелей. Также снаружи будут установлены столбы, оснащенные камерами дневного и тепловизионного видения, для круглосуточного наблюдения за территорией.

Все данные из системы будут поступать непосредственно в центр наблюдения в штабе подразделения, где будут анализироваться пограничники. Это позволит быстро реагировать на любые попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы.

Кто профинансирует

Профинансировать проект планировали за счет программы ЕС SAFE, однако ее реализация была заблокирована вето президента Кароля Навроцкого.

Программа SAFE с низкими процентными ставками была введена в прошлом году Брюсселем и призвана усилить оборонную промышленность и военную готовность стран ЕС в ответ на угрозу России.

В настоящее время продолжаются интенсивные консультации по обеспечению средств, необходимых для реализации проекта.

Решение о строительстве электронного барьера было принято в ответ на рост угрозы из-за войны России против Украины. Цель цели не только препятствовать незаконному пересечению границы, но и повысить эффективность выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать государственной безопасности Польши.

Напомним, правительство Польши одобрило значительные инвестиции в размере более 57,6 миллиона евро на строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на польско-украинском пограничном.