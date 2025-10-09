Польша инвестирует более €57,6 миллиона в инфраструктуру на границе с Украиной

Правительство Польши одобрило значительные инвестиции в размере более 57,7 миллиона евро на строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на польско-украинском пограничном.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение министерства фондов и региональной политики Польши.

Основная часть финансирования – 52,5 миллиона евро – поступит из программы Interreg NEXT Польша-Украина 2021-2027 и будет использована непосредственно на дорожные и железнодорожные проекты. Еще 5,1 млн евро выделено на небольшие проекты в сфере циркулярной экономики.

Инвестиции в инфраструктуру

Среди новых утвержденных проектов четыре касаются дорожной инфраструктуры и получили 41,85 миллиона евро. Благодаря этому финансированию будут модернизированы провинциальные дороги в польских регионах вокруг Августова, Томашова Любельского, Соколова Подлясского и Кроссенко.

Отдельный проект стоимостью 10,72 миллионов евро сосредоточен на железнодорожном сообщении. Он предусматривает ремонт путей на линии 101 и станции Верхрат с польской стороны.

Украинская сторона в рамках этого же проекта модернизирует железнодорожный вокзал во Львове, что значительно улучшит пассажировместимость и комфорт.

Утвержденные проекты

€9,7 млн.: Модернизация дорог вокруг Августова и Ковеля для лучшего подключения к сети TEN-T.

Модернизация дорог вокруг и для лучшего подключения к сети TEN-T. €7,4 млн: Улучшение сообщения в Томашове-Любельском и Клеване для более быстрых перевозок.

Улучшение сообщения в и для более быстрых перевозок. €8,1 млн: Строительство новой дороги в Соколове Подляском и реконструкция моста в Теребовле .

Строительство новой дороги в и реконструкция моста в . €16,5 млн: Реконструкция дорог в пограничный пункт "Кросценко - Смольница" и ремонт путей в Болехове, Нагорном, Жорнове для увеличения потока транспорта.

Реконструкция дорог в пограничный пункт и ремонт путей в для увеличения потока транспорта. €10,72 млн: Реконструкция железнодорожного пути № 101 и станции Верхрата и модернизация вокзала Львова для повышения пассажировместимости.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. А 12 сентября из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.