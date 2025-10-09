Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

+0,09

EUR

48,14

--0,04

Наличный курс:

USD

41,48

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Польша инвестирует более €57,6 миллиона в инфраструктуру на границе с Украиной

путь
Польша выделила €57,6 млн для развития пограничной инфраструктуры / Depositphotos

Правительство Польши одобрило значительные инвестиции в размере более 57,7 миллиона евро на строительство автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на польско-украинском пограничном.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение министерства фондов и региональной политики Польши.

Основная часть финансирования – 52,5 миллиона евро – поступит из программы Interreg NEXT Польша-Украина 2021-2027 и будет использована непосредственно на дорожные и железнодорожные проекты. Еще 5,1 млн евро выделено на небольшие проекты в сфере циркулярной экономики.

Инвестиции в инфраструктуру

Среди новых утвержденных проектов четыре касаются дорожной инфраструктуры и получили 41,85 миллиона евро. Благодаря этому финансированию будут модернизированы провинциальные дороги в польских регионах вокруг Августова, Томашова Любельского, Соколова Подлясского и Кроссенко.

Отдельный проект стоимостью 10,72 миллионов евро сосредоточен на железнодорожном сообщении. Он предусматривает ремонт путей на линии 101 и станции Верхрат с польской стороны.

Украинская сторона в рамках этого же проекта модернизирует железнодорожный вокзал во Львове, что значительно улучшит пассажировместимость и комфорт.

Утвержденные проекты

  • €9,7 млн.: Модернизация дорог вокруг Августова и Ковеля для лучшего подключения к сети TEN-T.
  • €7,4 млн: Улучшение сообщения в Томашове-Любельском и Клеване для более быстрых перевозок.
  • €8,1 млн: Строительство новой дороги в Соколове Подляском и реконструкция моста в Теребовле .
  • €16,5 млн: Реконструкция дорог в пограничный пункт "Кросценко - Смольница" и ремонт путей в Болехове, Нагорном, Жорнове для увеличения потока транспорта.
  • €10,72 млн: Реконструкция железнодорожного пути № 101 и станции Верхрата и модернизация вокзала Львова для повышения пассажировместимости.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. А 12 сентября из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.

Автор:
Татьяна Бессараб