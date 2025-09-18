Польша предлагает строительство европейской железной дороги, которая соединит Львов и Одессу

Польша анонсировала планы строительства железнодорожной колии европейского стандарта на территории Украины, которая должна соединить ключевые города — Львов и Одессу.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Inpoland.

Новый президент Агентства промышленного развития (ARP) Бартломей Бабушка отмечает, что эти инвестиции откроют Польше доступ к рынкам Ближнего Востока.

Агентство присоединилось к Team Poland по вопросам восстановления Украины. По его мнению, Польша должна продолжать свои "жесткие, требовательные и партнерские" переговоры с Украиной.

"Мы очень помогли Украине после жестокого нападения Путина и имеем полное право вести переговоры по поводу участия Польши в восстановлении Украины на партнерской основе", — заявил он.

В рабочих группах уже идет обсуждение по разработке перечня инвестиционных проектов.

Чиновник подчеркнул, что для интеграции Украины в ЕС критически важно соединить польскую Силезию и Малопольшу с украинской Одессой европейским железнодорожным путем.

Он отметил, что вступление в Евросоюз невозможно с устаревшим "широким" стандартом, приведя в пример Азербайджан, где параллельно функционируют два пути — широкий (1520 мм) и узкий (1435 мм).

Для строительства пути необходимо будет приобрести землю вдоль путей, которые простираются более чем на 800 км от Львова до Одессы.

Президент ARP отметил, что с украинской стороной уже состоялись переговоры по узкоколейной железной дороге в Одессу. Ключевым элементом планов ARP относительно этого является расширение железнодорожного терминала в Славкуве, которое должно быть завершено в течение двух лет.

Напомним, 5 сентября состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты. А 12 сентября из Ужгорода стартовали прямые рейсы в Братиславу, Будапешт и Вену.