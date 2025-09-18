Запланована подія 2

Польща пропонує будівництво європейської залізниці, яка з'єднає Львів та Одесу

залізниця
Польща збудує в Україні залізницю європейського стандарту

Польща анонсувала плани щодо будівництва залізничної гілки європейського стандарту на території України, що має з’єднати ключові міста — Львів та Одесу.

Про це пише Delo.ua із посиланням на Inpoland.

Новий президент Агентства промислового розвитку (ARP) Бартломей Бабушка наголошує, що ці інвестиції відкриють Польщі доступ до ринків Близького Сходу.

Агентство долучилося до Team Poland щодо питань відбудови України. На його думку, Польща повинна продовжувати свої "тверді, вимогливі та партнерські" переговори з Україною.

"Ми дуже допомогли Україні після жорстокого нападу Путіна і маємо повне право вести переговори щодо участі Польщі у відбудові України на партнерській основі", — заявив він.

У робочих групах вже триває обговорення щодо розробки переліку інвестиційних проєктів.

Посадовець наголосив, що для інтеграції України в ЄС критично важливо з'єднати польську Сілезію та Малопольщу з українською Одесою європейською залізничною колією. Він зазначив, що вступ до Євросоюзу неможливий із застарілим "широким" стандартом, навівши як приклад Азербайджан, де паралельно функціонують дві колії — широка (1520 мм) та вузька (1435 мм).

Для побудови колії необхідно буде придбати землю вздовж колій, які простягаються на понад 800 км від Львова до Одеси.

Президент ARP зауважив, що з українською стороною вже відбулися переговори щодо вузькоколійної залізниці до Одеси. Ключовим елементом планів ARP щодо цього є розширення залізничного термінала у Славкуві, яке має бути завершено упродовж двох років.

Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути. А 12 вересня з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. 

Тетяна Бесараб