Польща інвестує понад €57,6 мільйона в інфраструктуру на кордоні з Україною
Уряд Польщі схвалив значні інвестиції у розмірі понад 57,7 мільйона євро на розбудову автомобільної та залізничної інфраструктури на польсько-українському прикордонні.
Про це пише Delo.ua із посиланням на повідомлення Міністерства фондів і регіональної політики Польщі.
Основна частина фінансування — 52,5 мільйона євро — надійде з програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027 і буде використана безпосередньо на дорожні та залізничні проєкти. Ще 5,1 мільйона євро виділено на невеликі проєкти у сфері циркулярної економіки.
Інвестиції в інфраструктуру
Серед нових затверджених проєктів, чотири стосуються дорожньої інфраструктури та отримали 41,85 мільйона євро. Завдяки цьому фінансуванню буде модернізовано провінційні дороги в польських регіонах навколо Августова, Томашова Любельського, Соколова Підляського та Кросценка.
Окремий проєкт вартістю 10,72 мільйона євро зосереджений на залізничному сполученні. Він передбачає ремонт колій на лінії 101 та станції Верхрата з польського боку.
Українська сторона в рамках цього ж проєкт модернізує залізничний вокзал у Львові, що значно покращить пасажиромісткість та комфорт.
Затверджені проєкти
- €9,7 млн: Модернізація доріг навколо Августова та Ковеля для кращого підключення до мережі TEN-T.
- €7,4 млн: Покращення сполучення в Томашеві-Любельському та Клевані для швидших перевезень.
- €8,1 млн: Будівництво нової дороги у Соколові Підляському та реконструкція мосту у Теребовлі.
- €16,5 млн: Реконструкція доріг до прикордонного пункту "Кросценко - Смільниця" та ремонт шляхів у Болехові, Нагірному, Жорнаві для збільшення потоку транспорту.
- €10,72 млн: Реконструкція залізничної колії № 101 і станції Верхрата та модернізація вокзалу Львова для підвищення пасажиромісткості.
Нагадаємо, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп. Надалі планують продовжити будівництво колії до Львова та розвивати інші маршрути. А 12 вересня з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня.