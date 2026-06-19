40 млн грн надходжень для громад: як вітроенергетика змінює Закарпаття

За п'ять місяців 2026 року група компаній УК "Вітряні парки України" спрямувала до бюджетів закарпатських громад понад 40 млн грн. Завдяки цим надходженням у регіоні оновлюють школи, ремонтують дороги, розвивають спортивну та соціальну інфраструктуру.

Про це повідомляє компанія на офіційній сторінці у Facebook.

Після початку великої війни з рф УК "Вітряні парки України" разом із ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі" – єдиним в Україні виробником мультимегаватних вітрових турбін – релокувала потужності із Краматорська на Закарпаття. Тут бізнес реалізує проєкти вітроенергетики повного циклу. Зокрема, минулого року в області ввели в експлуатацію ВЕС загальною потужністю 80,8 МВт – перший вітроенергетичний проєкт такого масштабу в області. Діяльність компанії в регіоні також забезпечує суттєві надходження до місцевих бюджетів.

У травні 2026 року Нижньоворітська вітрова електростанція досягла історичного рубежу. Фото надане пресслужбою УК "Вітряні парки України"

Уперше в Україні УК "Вітряні парки України" запровадила договір про соціальне партнерство з громадами, за яким 3% коштів від продажу електроенергії, згенерованої ВЕС, спрямовуються до місцевого бюджету.

"Наша компанія першою у країні запровадила чесну і прозору модель співпраці, за якою 3% від продажу електроенергії, виробленої вітротурбінами, надходять до місцевого бюджету. Усі кошти громада спрямовує на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій", – пояснює інвестор.

Відтак, лише від початку 2026 року у межах ініціативи Нижньоворітська громада, де розташовна перша ВЕС Закарпаття, отримала 9,7 млн грн. Загальні ж надходження від генерації у рамках моделі "3%" становлять майже 18 мільйонів гривень.

"Вітряні парки України" є одними з найбільших платників податків громади. Крім 3% від продажу електроенергії, підприємства групи компаній сплачують ПДФО, земельний податок та орендну плату землі по найвищій обліковій ставці 12% від нормативної грошової оцінки землі", – повідомляють на сторінці громади.

Варто зазначити, що у травні 2026 року Нижньоворітська вітрова електростанція досягла історичного рубежу та знакового результату для вітроенергетики Закарпаття. Від моменту запуску ВЕС виробила 100 мільйонів кВт·год чистої електроенергії, що в повному обсязі було передано до загальноукраїнської енергосистеми. Завдяки цьому вдалося забезпечити живленням близько 30 000 домогосподарств.

"Ми переконані, що соціально відповідальний бізнес має бути надійним партнером для громад. Саме тому, окрім сплати податків, інвестуємо у розвиток освітньої, спортивної та соціальної інфраструктури регіону, підтримуючи проєкти, які покращують якість життя людей", – підкреслюють в УК "Вітряні парки України".

Однією з ключових умов соціального партнерства для інвестора є цільове використання коштів. Кошти, які отримують громади від генерації електроенергії, не можуть спрямовуватися на премії чи зарплати чиновників – лише на інфраструктуру та соціальні потреби.

Тільки в Нижньоворітській громаді надходження спрямовано на оновлення шкіл: відремонтовано їдальні, замінено підлогу, оновлено спортзали та системи опалення. Крім того, близько 11 млн грн вже спрямовано на ремонт доріг – перше масштабне оновлення дорожньої інфраструктури громади за двадцять років.