40 млн євро замість 117 млн: Whirlpool остаточно пішла з Росії

Турецький виробник побутової техніки Arçelik домовився з Whirlpool Holdings LLC про одноразову виплату €40 млн, після якої Whirlpool відмовиться від усіх наявних і можливих майбутніх платежів за угодою щодо продажу російського бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Arçelik у системі розкриття інформації.

У 2022 році Arçelik домовилася купити російський бізнес Whirlpool. До нього входили компанії Indesit International JSC та Whirlpool RUS LLC, які згодом об’єднали в IHP Appliances LLC.

Первинні умови передбачали, що ціна купівлі розраховуватиметься шляхом вирахування певних зобов’язань на річній основі та залежатиме від результатів протягом десяти років після закриття угоди. Платежі мали здійснюватися за визначених умов, зокрема за наявності розподілених ресурсів.

Тепер сторони переглянули умови угоди. Arçelik одноразово виплатить Whirlpool €40 млн, після чого всі чинні та можливі майбутні платіжні зобов’язання за російський бізнес будуть припинені.

Станом на 31 березня 2026 року Arçelik обліковувала довгострокове зобов’язання за цією угодою на 6,007 млрд турецьких лір — це близько €117 млн за курсом на той період.

Завершення угоди планується до кінця червня за умови виконання визначених умов закриття.

Нагадаємо, минулого року мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала чутки про те, що компанія може знову повернутися до Росії.