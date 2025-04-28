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У McDonald’s прокоментували чутки про повернення у Росію: що кажуть

McDonald's хоче мати власний товарний знак у РФ
McDonald's хоче мати власний товарний знак у РФ. Фото: istockphoto.com

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s спростувала поширені в медіа чутки про те, що компанія може знову повернутися до Росії.

Про це йдеться в офіційній заяві, яку компанія оприлюднила в мережі X,

Там нагадують, що в мережі почала ширитися інформація про можливе повернення McDonald’s у Росію. Усе почалося з публікацій у російських ЗМІ, які повідомили, що компанія подала заявку до Роспатенту на реєстрацію свого товарного знака "Макдоналдс" у грудні 2024 року.

Під товарним знаком "Макдоналдс" компанія хоче виробляти та продавати у РФ напої та їжу швидкого приготування, надавати ресторанні послуги та здійснювати доставку їжі.

У корпорації пояснили, що представники McDonald’s регулярно поновлюють право власності своїх торгівельних марок по всьому світу, навіть у тих країнах, де компанія не веде жодної діяльності.

Роблять це, щоб убезпечити бренд і не дозволити стороннім бізнесам чи особам, зокрема в Росії, використовувати торговельні марки у їхніх інтересах.

При цьому, у McDonald’s наголосили, що позиція корпорації чітка і залишається незмінною: компанія однією із перших міжнародних бізнесів засудила російську збройну агресію проти України та покинула російський ринок, оголосивши про продаж мережі в травні 2022 року.

"Це рішення — свідчення цінностей компанії, і ми лишаємося вірними цим цінностям", - підкреслили у McDonald’s.

Вихід McDonald's з російського ринку

У травні 2022 року компанія McDonald's після 32 років роботи оголосила про вихід з російського ринку через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Її активи продали бізнесмену з Кузбасу Олександру Говору, який керував ресторанами "Макдоналдс" у Сибіру за франчайзингом.

Колишні ресторани McDonaldʼs у Росії почали функціонувати під брендом "Вкусно - и точка".

Автор:
Світлана Манько