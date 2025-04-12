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В Ужгороді відкрився перший ресторан "МакДональдз"

МакДональдз, Ужгород
В Ужгороді відкрився МакДональдз / скриншот

12 квітня в Ужгороді на проспекті Свободи запрацював перший у місті та області ресторан мережі "МакДональдз", та 111-й заклад компанії, що працює в Україні. Ресторан розташований в окремій одноповерховій будівлі площею близько 400 м².

Про це йдеться у релізі компанії.

Заклад може одночасно обслуговувати 64 відвідувачі у залі та 102 — на терасі.

Заклад в Ужгороді став першим з моменту початку повномасштабного вторгнення, який працюватиме цілодобово — такий режим запроваджено для сервісу "МакДрайв". Зала ресторану та доставка страв працюватимуть з 7:00 до 23:00.

У ресторані доступні основні формати обслуговування: замовлення через касу, термінали самообслуговування, два "МакДрайви", а також можливість доставки замовлень. У найближчі тижні планується запуск окремого вікна для кур’єрів служби "МакДелівері".

Новий ресторан забезпечив понад 80 робочих місць для мешканців міста. Він також обладнаний енергоощадними системами: автоматичними датчиками освітлення, тепловими помпами, рекуператорами та технологіями регулювання мікроклімату.

Ужгородський "МакДональдз" пропонує оновлене сніданкове меню, доступне з 4:00 до 10:30. До нього входять різні варіанти "МакМаффінів", тости, роли з яйцем, м’ясом та сиром, а також нові комбіновані пропозиції у форматі "МакМеню".

Нагадаємо, що відкриття "МакДональдз" в Ужгороді спочатку було заплановане на кінець березня, але його перенесли на початок квітня. Ще один заклад в області незабаром відкриється в Мукачеві.

Автор:
Тетяна Гойденко