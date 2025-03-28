McDonald's відкриває перші ресторани на Закарпатті: до кінця 2025 року планують ще дев’ять

Відомий світовий бренд McDonald's навесні відкриє перші два ресторани у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита.

Проєкт реалізували трохи більше ніж за рік – від ухвалення рішення до його фіналізації. Загалом до кінця 2025 року McDonald's планує відкрити в Україні ще дев’ять нових ресторанів.

Відкриття в Ужгороді спочатку було заплановане на кінець березня, але його перенесли на початок квітня, в Мукачеві – на кінець квітня.

"Це один із показових успішних кейсів роботи регіональних платформ "Діалог влади та бізнесу", де інвестор отримує повний супровід на всіх рівнях для реалізації інвестиційних проєктів на місцях", – зазначив Микита.

Він також наголосив, що прихід світового бренду в Закарпаття під час війни дасть новий імпульс економічному розвитку прикордонних регіонів.

Варто зазначити, що Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonald's.

Про те, як McDonald’s інвестував в український бізнес понад 3,2 млрд грн з вересня 2022 року та як змінився клієнт, читайте у матеріалі Delo.ua.