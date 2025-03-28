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McDonald's открывает первые рестораны в Закарпатье: до конца 2025 года планируют еще девять
Известный мировой бренд McDonald's весной откроет первые два ресторана в Закарпатской области – Ужгород и Мукачево.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита.
Проект реализовали чуть больше года — от принятия решения до его финализации. В общей сложности до конца 2025 года McDonald's планирует открыть в Украине еще девять новых ресторанов.
Открытие в Ужгороде сначала было запланировано на конец марта, но его перенесли на начало апреля, в Мукачево – на конец апреля.
"Это один из показательных успешных кейсов работы региональных платформ "Диалог власти и бизнеса", где инвестор получает полное сопровождение на всех уровнях для реализации инвестиционных проектов на местах", – отметил Никита.
Он также подчеркнул, что приход мирового бренда в Закарпатье во время войны даст новый импульс экономическому развитию приграничных регионов.
Стоит отметить, что Ужгород и Черновцы – единственные областные центры, где нет McDonald's.
О том, как McDonald's инвестировал в украинский бизнес более 3,2 млрд грн с сентября 2022 года и как изменился клиент, читайте в материале Delo.ua.