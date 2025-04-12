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В Ужгороде открылся первый ресторан "МакДональдс"

МакДональдс, Ужгород
В Ужгороде открылся МакДональдс/скриншот

12 апреля в Ужгороде на проспекте Свободы заработал первый в городе и области ресторан сети "МакДональдс" и 111-е заведение компании, работающей в Украине. Ресторан расположен в отдельно стоящем одноэтажном здании площадью около 400 м².

Об этом говорится в релизе компании.

Заведение может одновременно обслуживать 64 посетителя в зале и 102 – на террасе.

Заведение в Ужгороде стало первым с момента начала полномасштабного вторжения, которое будет работать круглосуточно — такой режим введен для сервиса "МакДрайв". Зал ресторана и доставка блюд будут работать с 7:00 до 23:00.

В ресторане доступны основные форматы обслуживания: заказ через кассу, терминалы самообслуживания, два "МакДрайва", а также возможность доставки заказов. В ближайшие недели планируется запуск отдельного окна для курьеров службы "МакДеливери".

Новый ресторан обеспечил более 80 рабочих мест для жителей города. Он также оснащен энергосберегающими системами: автоматическими датчиками освещения, тепловыми насосами, рекуператорами и технологиями регулирования микроклимата.

Ужгородский "МакДональдс" предлагает обновленное завтрачное меню, доступное с 4:00 до 10:30. В него входят разные варианты "МакМаффинов", тосты, роллы с яйцом, мясом и сыром, а также новые комбинированные предложения в формате "МакМеню".

Напомним, что открытие "МакДональдса" в Ужгороде изначально было запланировано на конец марта, но его перенесли на начало апреля. Еще одно заведение в области в скором времени откроется в Мукачево.

Автор:
Татьяна Гойденко