В McDonald's прокомментировали слухи о возвращении в Россию: что говорят

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's опровергла распространенные в СМИ слухи о том, что компания может снова вернуться в Россию.

Об этом говорится в официальном заявлении, которое компания обнародовала в сети X,

Там напоминают, что в сети начала распространяться информация о возможном возвращении McDonald's в Россию. Все началось с публикаций в российских СМИ, которые сообщили, что компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака "Макдоналдс" в декабре 2024 года.

Под товарным знаком "Макдоналдс" компания хочет производить и продавать в РФ напитки и еду быстрого приготовления, предоставлять ресторанные услуги и доставку пищи.

В корпорации объяснили, что представители McDonald's регулярно возобновляют право собственности своих торговых марок по всему миру, даже в тех странах, где компания не ведет никакой деятельности.

Делают это, чтобы обезопасить бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать торговые марки в их интересах.

При этом в McDonald's подчеркнули, что позиция корпорации четкая и остается неизменной: компания одним из первых международных бизнесов осудила российскую вооруженную агрессию против Украины и покинула российский рынок, объявив о продаже сети в мае 2022 года.

"Это решение — свидетельство ценностей компании, и мы остаемся верны этим ценностям", — подчеркнули в McDonald's.

Выход McDonald's с российского рынка

В мае 2022 года компания McDonald's после 32 лет работы объявила о выходе с российского рынка из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ее активы продали бизнесмену из Кузбасса Александру Говору, руководившему ресторанами "Макдоналдс" в Сибири за франчайзингом.

Бывшие рестораны McDonald's в России начали функционировать под брендом "Вкусно-и точка".