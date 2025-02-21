Путін сприяє поверненню західних компаній та компенсує санкції вітчизняним виробникам - FT

Володимир Путін наказав уряду Росії підготуватися до повернення західних компаній, наголосивши на необхідності створення умов для корпоративного відродження після покращення відносин між США та Росією. Він також заявив, що російські компанії мають отримати “певні переваги” перед тими, хто повернеться на ринок, як компенсацію за західні санкції.

Про це повідомляє Financial Times.

Коментарі Путіна стали першим підтвердженням серйозного наміру Росії відновити присутність західних компаній. Адже повномасштабне вторгнення Росії в Україну три роки тому спричинило масовий відплив міжнародних компаній.

Згідно з даними Інституту Київської школи економіки, з того часу 472 іноземні компанії залишили російський ринок, а ще 1360 скоротили свою діяльність у країні.

Відновлення економічного співробітництва: думки

Financial Times наголошує, що на переговорах в Саудівській Аравії США та РФ висловили готовність до відновлення економічного співробітництва.

Кирило Дмитрієв, голова російського державного фонду добробуту, який допоміг організувати зустріч, заявив, що американські компанії зазнали збитків у розмірі 324 млрд дол. через вихід з Росії. Він також зазначив, що сподівається на повернення деяких із них вже цього року.

В свою чергу, інститут KSE стверджує, що американські компанії мали лише 52 мільярди доларів активів у Росії, тоді як американські компанії, які вийшли, заробили лише 36 мільярдів доларів з 2021 по 2023 рік.

За словами джерел, кілька американських компаній вже виявили попередній інтерес до відновлення своєї діяльності в Росії, хоча жодна з них поки не зробила конкретних кроків у цьому напрямку.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що Росія повинна дозволяти західним компаніям працювати лише в тих секторах, де відсутні ризики для економіки, якщо "хтось раптом не встане не з тієї ноги".

Денис Мантуров, перший віце-прем'єр-міністр Росії, заявив, що країна розгляне питання повернення компаній, які покинули ринок, лише після того, як "знайде рішення з тими, з ким зацікавлені співпрацювати".

Він також підкреслив, що детальні переговори малоймовірні, поки західні країни не скасують санкції.

Інші офіційні особи зазначили, що західним компаніям буде складно відновити свої позиції на російському ринку, оскільки їхнє місце вже зайняли місцеві гравці, багато з яких мають міцні зв'язки з високопоставленими діячами Кремля.

Наприклад, мер Москви Сергій Собянін заявив, що у Renault "навряд чи буде шанс" повернутися до Росії, після того як виконавчий директор компанії відкинув таку можливість.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що західні компанії є не "економічними операторами", а "інструментами", які використовуються ворожими режимами в гібридній війні проти Росії, в якій вони погодилися брати участь. Вона також пригрозила "наслідками" компаніям з країн, що виявляли недостатню повагу до російської та радянської армій.

Нагадаємо, 18 лютого США і Росія провели в Саудівській Аравії переговори про війну в Україні. Це перша особиста зустріч представників двох країн після того, як Росія вторглася в Україну. Реагуючи на перемовини США та РФ, Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми з боку Росії.