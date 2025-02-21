Путин способствует возвращению западных компаний и компенсирует санкции отечественным производителям — FT

Владимир Путин приказал правительству России подготовиться к возвращению западных компаний, отметив необходимость создания условий для корпоративного возрождения после улучшения отношений между США и Россией. Он также заявил, что российские компании должны получить "определенные преимущества" перед вернувшимися на рынок в качестве компенсации за западные санкции.

Об этом сообщает Financial Times.

Комментарии Путина стали первым подтверждением серьезного намерения России возобновить присутствие западных компаний. Ведь полномасштабное вторжение России в Украину три года назад повлекло за собой массовый отток международных компаний.

Согласно данным Института Киевской школы экономики, с тех пор 472 иностранных компании покинули российский рынок, а еще 1360 сократили свою деятельность в стране.

Восстановление экономического сотрудничества: мнения

Financial Times отмечает, что на переговорах в Саудовской Аравии США и РФ выразили готовность к возобновлению экономического сотрудничества.

Кирилл Дмитриев, глава российского государственного фонда благосостояния, который помог организовать встречу, заявил, что американские компании понесли убытки в размере 324 млрд долл. из-за выхода из России. Он также отметил, что надеется на возвращение некоторых из них в этом году.

В свою очередь, институт KSE утверждает, что американские компании имели лишь 52 млрд долл. активов в России, тогда как вышедшие американские компании заработали лишь 36 млрд долл. с 2021 по 2023 год.

По словам источников, несколько американских компаний уже проявили предварительный интерес к возобновлению своей деятельности в России, хотя ни одна из них пока не предприняла конкретных шагов в этом направлении.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия должна разрешать западным компаниям работать только в тех секторах, где отсутствуют риски для экономики, если "кто вдруг не встанет не с той ноги".

Денис Мантуров, первый вице-премьер-министр России, заявил, что страна рассмотрит вопрос возвращения покинувших рынок компаний только после того, как "найдет решение с теми, с кем заинтересованы сотрудничать".

Он также подчеркнул, что подробные переговоры маловероятны, пока западные страны не отменят санкции.

Другие официальные лица отметили, что западным компаниям будет сложно восстановить свои позиции на российском рынке, поскольку их место уже заняли местные игроки, многие из которых имеют крепкие связи с высокопоставленными деятелями Кремля.

К примеру, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у Renault "вряд ли будет шанс" вернуться в Россию, после того как исполнительный директор компании отверг такую возможность.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные компании являются не "экономическими операторами", а "инструментами", которые используются враждебными режимами в гибридной войне против России, в которой они согласились участвовать. Она также пригрозила "последствиям" компаниям из стран, проявлявших недостаточное уважение к российской и советской армиям.

Напомним, 18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину. Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.