Чому український інтернет вистояв під атаками РФ: Зеленський назвав ключову відмінність

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла послабити російську стратегію атак на цифрову інфраструктуру завдяки децентралізації даних і критичних ресурсів. За його словами, відмінності в архітектурі систем впливають і на наслідки ударів у відповідь по російських дата-центрах.

Як пише Dilo, про це глава держави повідомив в інтерв'ю The Sun.

Україна протистоїть атакам на цифрову інфраструктуру

За словами Зеленського, Росія тривалий час систематично атакувала український кіберпростір і дата-інфраструктуру. Попри це, в Україні продовжують працювати мобільний зв’язок та інтернет.

Президент зазначив, що Україна знайшла спосіб протидіяти російській стратегії, зокрема відповідати на атаки по власних дата-центрах.

"Багато людей не бачили, що Росія протягом тривалого часу атакувала нашу дата-інфраструктуру та кіберпростір. Потім ми знайшли спосіб послабити російську стратегію, відповідати на їхні атаки по наших дата-центрах. Тут ми відрізняємося. Україна більш технологічно розвинена", - сказав Зеленський.

Децентралізація як підхід до захисту

За словами президента, одна з ключових відмінностей між Україною та Росією полягає в архітектурі цифрових систем і способах захисту критичної інфраструктури.

Як пояснив Зеленський, Росія покладається на системи протиповітряної оборони для прикриття централізованих об’єктів. Україна ж через дефіцит засобів ППО розвивала децентралізований підхід до розміщення даних та інших критичних ресурсів.

За твердженням президента, така відмінність впливає на стійкість цифрової інфраструктури та наслідки ударів по відповідних об’єктах. Він також наголосив, що українські заходи у відповідь відбуваються після російських атак.

Раніше повідомлялось, що Росія переводить ключові центри обробки даних у підземелля через постійні нальоти українських БПЛА. Мінцифри РФ затвердило рекомендації, які вимагають від бізнесу будувати підземні бункери та залучати РЕБ.