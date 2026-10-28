Україна планує залучити інвесторів до будівництва великого дата-центру для ШІ

Міністерство цифрової трансформації України планує залучити інвесторів до будівництва великого дата-центру для штучного інтелекту. Це має розширити можливості України для роботи з моделями ШІ та обробки даних на власній інфраструктурі.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наприкінці літа Мінцифри запустило невеликий дата-центр, який називає "АІ-фабрикою". Тепер відомство хоче розширити його та провести конкурс для інвестиційних компаній, зацікавлених у будівництві великого дата-центру в Україні.

"Це важлива частина суверенітету, в тому числі суверенітету у напрямку ШІ", — зазначила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму.

Власна інфраструктура, за її словами, дасть змогу працювати не лише з передовими моделями штучного інтелекту, а й з іншими моделями, які оброблятимуть відповідні дані.

Коли запустять національну мовну модель

У січні 2027 року Мінцифри планує публічно запустити національну мовну модель і корпус даних. Проєкт відомство реалізує спільно з мобільним оператором "Київстар".

Також міністерство має намір розвивати державні цифрові послуги та залучати українські й іноземні інвестиції до "Дія City". За словами Ферчук, робота із закордонними інвесторами передбачає і вихід на міжнародні ринки.

Раніше Мінцифри представило проєкт Стратегії розвитку штучного інтелекту до 2030 року. Документ передбачає впровадження штучного інтелекту в державному управлінні, обороні, освіті, підготовку 50 тисяч фахівців та збільшення кількості українських ШІ-компаній вчетверо.