1,2 млрд євро для України: на що Нідерланди спрямують нову допомогу

Уряд Нідерландів оголосив про надання Україні 1,2 млрд євро невійськової допомоги на найближчі три роки.

Як пише Dilo, про це інформує Reuters.

На що спрямують допомогу

За планом нідерландського уряду, у 2027 році Україна отримає 380 млн євро на відбудову. Ще близько 410 млн євро передбачено на 2028 та 2029 роки.

Частину фінансування використають для термінового ремонту пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури та закупівлі обладнання, необхідного для роботи української промисловості.

Окремий напрям підтримки - залучення нідерландського бізнесу до відбудови України. Кошти мають допомогти компаніям із Нідерландів, зацікавленим в інвестуванні в українські відновлювальні проєкти.

Візит Володимира Зеленського до Нідерландів запланований на 28 жовтня. У Гаазі президент України має зустрітися з прем’єр-міністром Робом Єттеном та іншими представниками уряду.

Також у програмі візиту передбачена зустріч із королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди продовжать у 2027 році програму Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунду становитиме €26,5 млн. Україна планує залучати це фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури.