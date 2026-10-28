Українські страхові компанії виплатили майже 8,4 млрд грн за полісами автоцивілки

За дев’ять місяців 2026 року страховики — члени МТСБУ здійснили 137 029 страхових виплат за полісами ОСЦПВ (автоцивілки) на майже 8,4 млрд грн. Середній розмір виплати становив 61 294 грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Статистика аварій та виплат

За даними Нацполіції, за вісім місяців 2026 року в Україні сталося 16 040 ДТП із загиблими та травмованими. У цих аваріях загинула 1 741 особа, а 20 258 людей отримали травми.

"За кожною цифрою – не лише розбитий автомобіль. Автоцивілка покриває не тільки ремонт авто потерпілого, а й витрати на лікування", — зазначили в МТСБУ.

Договір обов'язкового страхування гарантує відшкодування збитків потерпілим. У межах поліса страхова компанія може виплатити до 500 тис. грн на одного потерпілого за шкоду здоров’ю або життю, а загальний ліміт на одну подію становить до 5 млн грн.

Чому наявність поліса важлива

Без оформленого договору автоцивілки водієві довелося б самостійно відшкодовувати всі збитки потерпілим. Такі суми часто в багато разів перевищують вартість самого страхового поліса.

У Бюро наголосили, що своєчасне укладання договору захищає гаманець водія від непередчуваних фінансових втрат у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українські водії оформили майже 3,7 млн договорів автоцивілки, що на 6,98% більше, ніж торік. За цей же період страхові компанії виплатили потерпілим понад 5,6 млрд грн — сума відшкодувань зросла на 95%