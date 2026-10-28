Мідь додала 16% за рік: ціни тримаються біля максимумів на тлі дефіциту

Ціни на мідь тримаються поблизу найвищого рівня закриття за останні два тижні. З початку 2026 року метал подорожчав приблизно на 16% через напружену ситуацію з поставками, тоді як трейдери очікують нового рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

На Лондонській біржі металів мідь торгувалася по $14 447,5 за тонну, знизившись на 0,2%.

Напередодні ціна зросла більш ніж на 1% разом з іншими металами. Ринок підтримали покращення настроїв навколо сектору штучного інтелекту та нові сигнали про дефіцит пропозиції.

Ринок чекає рішення ФРС

Основну увагу трейдерів цього тижня привертає засідання Федеральної резервної системи США.

Очікується, що регулятор збереже процентні ставки без змін, однак ринок враховує можливість їх підвищення у грудні.

Вищі ставки можуть тиснути на метали, оскільки збільшують вартість запозичень і здатні послаблювати інвестиційний та промисловий попит.

Мідь зросла на 16% з початку року

З початку 2026 року мідь подорожчала приблизно на 16%.

Одним із ключових чинників стало скорочення доступної пропозиції поза США. Великі обсяги металу протягом року спрямовували на американський ринок в очікуванні можливого запровадження імпортних тарифів.

Це призвело до скорочення запасів в інших регіонах і посилило напруження на фізичному ринку. Bloomberg раніше зазначав, що переміщення міді до США стало одним із факторів, які підштовхнули котирування до рекордних рівнів.

У середу один із ключових спредів на Лондонській біржі металів різко зріс, що також свідчить про посилення короткострокового дефіциту.

Китайська брокерська компанія Chaos Ternary Futures попереджає, що наприкінці року тарифна політика США щодо рафінованої міді може посилити волатильність ринку.

Нагадаємо, раніше ціни на мідь встановили новий рекорд через перебої на великих шахтах і побоювання дефіциту.