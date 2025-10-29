Ціни на мідь встановили новий рекорд через перебої на великих шахтах і побоювання дефіциту

Ціни на мідь досягли рекордного рівня 11 137 доларів за тонну у середу, що перевищило попередній максимум у 11 104 долари, зафіксований у травні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Зростання цін пов’язують із перебоями на великих шахтах та негативними прогнозами виробників, які посилили побоювання щодо дефіциту поставок.

Лондонська еталонна ціна на промисловий метал, який широко застосовується у будівництві, електромобілях та промисловому виробництві, зросла на 1%.

Аналітики Jefferies зазначили, що останнім часом видобуток міді постраждав через операційні проблеми на великих шахтах, і очікують «значного дефіциту» на ринку протягом наступного року.

Причини рекордного зростання

Цього року на постачання міді вплинули кілька критичних факторів.

Смертельний зсув ґрунту на шахті Freeport-McMoRan у Індонезії. На шахті Грасберг виробництво залишається призупиненим, і очікується суттєве зниження обсягів у 2026 році.

Зниження виробництва великими компаніями. Glencore за перші дев’ять місяців 2025 року зафіксувала 17%-ве падіння виробництва міді та знизила верхню межу прогнозу на рік. Аналогічні попередження надійшли від чилійської Antofagasta, яка очікує, що видобуток у 2025 році буде на нижній межі попереднього прогнозу.

Митна політика США, старіння шахт та операційні перебої призвели до додаткового тиску на ринок.

На фізичному ринку США спостерігалося швидке збільшення постачання перед запровадженням мит, що негативно вплинуло на акції металургійних компаній в інших країнах. Попри це, запаси міді на Comex залишаються вищими, ніж на складах Лондонської біржі металургії та Шанхайської ф’ючерсної біржі разом узятих.

Аналітики відзначають, що 2025 рік став бурхливим для ринку міді, а нинішній рекорд лише підкреслює ризики дефіциту та високої волатильності металу.

Зауважимо, на початку жовтня ціна на мідь прямувала до нової позначки у $11 000 за тонну, наближаючись до рекорду, встановленого минулого року.