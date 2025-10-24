Мідь наблизилася до позначки $11 000 на тлі побоювання скорочення поставок

Ціна на мідь прямує до нової позначки у $11 000 за тонну, наближаючись до рекорду, встановленого минулого року. Це зростання викликане серією аварій та побоюваннями щодо скорочення глобальних поставок, які виникли на тлі загального оптимізму щодо зростання попиту на метал.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Тримісячні ф'ючерси на мідь зросли більш ніж на 1%, наблизившись до $10 970 за тонну під час внутрішньоденних торгів у Лондоні. Зростання поширилося й на інші базові метали: алюміній досяг найвищого рівня за понад три роки, тоді як цинк та олово також продемонстрували зростання в п'ятницю.

Мідь, що є критично важливою для труб, дротів та акумуляторів, цього року зросла приблизно на чверть. Це відновлення відбулося після глибокого квітневого розпродажу, спричиненого ескалацією торговельної війни.

Наразі найбільше занепокоєння інвесторів викликають проблеми з постачанням. Зокрема, це призупинення роботи великого кар'єру Грасберг (Grasberg), що належить компанії Freeport-McMoRan в Індонезії, після зсуву. Зазначимо, що Грасберг є другим за величиною мідним рудником у світі. Цього тижня Freeport підтвердила, що видобуток залишається зупиненим, і очікується, що компанія оприлюднить новий прогноз наступного місяця.

24 жовтня на Лондонській біржі металів (LME) мідь торгувалася на рівні $10 919,50 за тонну. Алюміній також значно зріс — до $2 883,50 за тонну, що є найвищим показником з травня 2022 року.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що світ наближається до дефіциту міді — ключового металу для зеленої енергетики. Попри угоду Anglo-Teck на $54 млрд, експерти вважають, що мегаугоди не розв’язують проблему - видобуток зросте лише після різкого стрибка цін.