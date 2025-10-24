Медь приблизилась к отметке $11000 на фоне опасения сокращения поставок

Цена на медь идет к новой отметке в $11 000 за тонну, приближаясь к рекорду, установленному в прошлом году. Этот рост вызван серией аварий и опасениями по сокращению глобальных поставок, возникших на фоне всеобщего оптимизма по поводу роста спроса на металл.

Трехмесячные фьючерсы на медь выросли более чем на 1%, приблизившись к $10 970 за тонну во время внутридневных торгов в Лондоне. Рост распространился и на другие базовые металлы: алюминий достиг наивысшего уровня за три года, тогда как цинк и олово также продемонстрировали рост в пятницу.

Медь, критически важная для труб, проводов и аккумуляторов, в этом году выросла примерно на четверть. Это восстановление произошло после глубокой апрельской распродажи, вызванной эскалацией торговой войны.

Сейчас наибольшее беспокойство инвесторов вызывают проблемы со снабжением. В частности, это приостановка работы крупного карьера Грасберга (Grasberg), принадлежащего компании Freeport-McMoRan в Индонезии, после смещения. Отметим, что Грасберг является вторым по величине медным рудником в мире. На этой неделе Freeport подтвердила, что добыча остается остановленной, и ожидается, что компания обнародует новый прогноз в следующем месяце.

24 октября на Лондонской бирже металлов (LME) медь торговалась на уровне $10 919,50 за тонну. Алюминий также значительно вырос — до $2 883,50 за тонну, что является самым высоким с мая 2022 года.

Напомним, в начале октября сообщалось, что мир приближается к дефициту меди — ключевого металла для зеленой энергетики. Несмотря на соглашение Anglo-Teck на $54 млрд, эксперты полагают, что мегасоглашения не решают проблему - добыча вырастет только после резкого скачка цен.