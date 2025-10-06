Мир на пороге дефицита меди: эксперты предупреждают о рисках для рынка

Мир приближается к дефициту меди – ключевого металла для зеленой энергетики. Несмотря на соглашение Anglo-Teck на $54 млрд, эксперты полагают, что мегасоглашения не решают проблему — добыча вырастет только после резкого скачка цен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Мир на пороге дефицита меди

На первый взгляд, недавнее слияние Anglo-Teck на $54 млрд может показаться шагом к преодолению разрыва между спросом и предложением меди — ключевого металла для зеленой энергетики. Но на самом деле это соглашение скорее исключение, чем решение проблемы. Наращивание добычи может быть только тогда, когда дефицит станет критическим, а цены резко пойдут вверх.

По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году ведущие горнодобывающие компании – BHP, Codelco и Freeport-McMoRan – добыли около 23 млн тонн меди. К концу десятилетия этот показатель может возрасти лишь до 24 млн тонн, а к 2035 году упасть ниже 20 млн тонн, если не будут открыты новые месторождения. В то же время спрос, по прогнозам, вырастет до 33 млн. тонн.

Ситуацию усугубляют производственные проблемы: аварии на шахтах, остановки работ и рост затрат. Акции Freeport-McMoRan уже просели более чем на 15% после инцидента на индонезийском объекте Grasberg. По оценкам Citigroup, рост мирового производства меди в 2025-2026 годах не превысит 1,3%, что вдвое ниже среднего показателя последних десятилетий.

Несмотря на то, что цены на медь сейчас достигают около $10 500 за тонну — на 40% больше трех лет назад — инфляция и рост стоимости капитального строительства (на 65% с 2020 года) съедают потенциальную прибыль. Новые месторождения в Латинской Америке становятся все более дорогими: стоимость производства колеблется от $23 000 до $30 000 за тонну, что означает до $6 млрд инвестиций в каждый новый крупный проект.

Дефицит меди не исчезает

Слияние Anglo и Teck позволяет получить готовые горнодобывающие мощности без риска строительства новых шахт, что делает сделку особенно выгодной: к 2030 году компании планируют увеличить добычу на 175 000 тонн меди при расходе всего $1,9 млрд.

Однако это скорее исключение. Большинство слияний и поглощений не гарантируют рост производства, а новые проекты слишком дорогие. Инвестиции в разведку падают до минимума за десятилетия, а открытие новых месторождений происходит редко. Поэтому дополнительная поставка меди займет годы, что означает рост цен и повышение затрат для производителей электромобилей и зеленой энергетики.

Напомним, Дональд Трамп объявил о введении новой 50-процентной пошлины на импорт меди. По словам главы Белого дома, этот шаг имеет целью защиту и развитие отечественной отрасли, которая критически важна для оборонной, электронной и автомобильной промышленности США.