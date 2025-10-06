Світ на порозі дефіциту міді: експерти попереджають про ризики для ринку

Світ наближається до дефіциту міді — ключового металу для зеленої енергетики. Попри угоду Anglo-Teck на $54 млрд, експерти вважають, що мегаугоди не розв’язують проблему - видобуток зросте лише після різкого стрибка цін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Світ на порозі дефіциту міді

На перший погляд, нещодавнє злиття Anglo-Teck на $54 млрд може здаватися кроком до подолання розриву між попитом і пропозицією міді — ключового металу для зеленої енергетики. Та насправді ця угода радше виняток, ніж рішення проблеми. Нарощення видобутку можливе лише тоді, коли дефіцит стане критичним, а ціни різко підуть угору.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році провідні гірничодобувні компанії — BHP, Codelco та Freeport-McMoRan — видобули близько 23 млн тонн міді. До кінця десятиліття цей показник може зрости лише до 24 млн тонн, а до 2035 року впасти нижче 20 млн тонн, якщо не буде відкрито нових родовищ. Водночас попит, за прогнозами, зросте до 33 млн тонн.

Ситуацію ускладнюють виробничі проблеми: аварії на шахтах, зупинки робіт і зростання витрат. Акції Freeport-McMoRan вже просіли більш ніж на 15% після інциденту на індонезійському об’єкті Grasberg. За оцінками Citigroup, зростання світового виробництва міді у 2025–2026 роках не перевищить 1,3%, що удвічі нижче середнього показника останніх десятиліть.

Попри те, що ціни на мідь нині сягають близько $10 500 за тонну — на 40% більше, ніж три роки тому, — інфляція та зростання вартості капітального будівництва (на 65% з 2020 року) з’їдають потенційний прибуток. Нові родовища у Латинській Америці стають дедалі дорожчими: вартість виробництва коливається від $23 000 до $30 000 за тонну, що означає до $6 млрд інвестицій у кожен новий великий проєкт.

Дефіцит міді не зникає

Злиття Anglo та Teck дозволяє отримати готові гірничодобувні потужності без ризику будівництва нових шахт, що робить угоду особливо вигідною: до 2030 року компанії планують збільшити видобуток на 175 000 тонн міді при витратах лише $1,9 млрд.

Проте це радше виняток. Більшість злиттів і поглинань не гарантують зростання виробництва, а нові проекти надто дорогі. Інвестиції у розвідку падають до мінімуму за десятиліття, а відкриття нових родовищ відбувається рідко. Через це додаткове постачання міді займе роки, що означає зростання цін і підвищення витрат для виробників електромобілів та зеленої енергетики.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про запровадження нового 50-відсоткового мита на імпорт міді. За словами глави Білого дому, цей крок має на меті захист та розвиток вітчизняної галузі, яка є критично важливою для оборонної, електронної та автомобільної промисловості США.