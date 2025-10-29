Цены на медь установили новый рекорд из-за перебоев на крупных шахтах и опасений дефицита

Цены на медь достигли рекордного уровня 11 137 долларов за тонну в среду, что превысило предыдущий максимум в 11 104 доллара, зафиксированное в мае 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Рост цен связывают с перебоями на крупных шахтах и негативными прогнозами производителей, усиливших опасения по поводу дефицита поставок.

Лондонская эталонная цена на промышленный металл, широко применяемый в строительстве, электромобилях и промышленном производстве, выросла на 1%.

Аналитики Jefferies отметили, что в последнее время добыча меди пострадала из-за операционных проблем на крупных шахтах, и ожидают «значительного дефицита» на рынке в течение следующего года.

Причины рекордного роста

В этом году на поставку меди повлияли несколько критических факторов.

Смертельный оползень на шахте Freeport-McMoRan в Индонезии. На шахте Грасберг производство остается приостановленным и ожидается существенное снижение объемов в 2026 году.

Снижение производства крупными компаниями. Glencore за первые девять месяцев 2025 года зафиксировала 17% падение производства меди и снизила верхний предел прогноза на год. Аналогичные предупреждения поступили от чилийской Antofagasta, ожидающей, что добыча в 2025 году будет на нижней границе предварительного прогноза.

Таможенная политика США, старение шахт и операционные перебои привели к дополнительному давлению на рынок.

На физическом рынке США наблюдалось быстрое увеличение поставок перед введением пошлин, что негативно повлияло на акции металлургических компаний в других странах. Тем не менее, запасы меди на Comex остаются выше, чем на складах Лондонской биржи металлургии и Шанхайской фьючерсной биржи вместе взятых.

Аналитики отмечают, что 2025 стал бурным для рынка меди, а нынешний рекорд лишь подчеркивает риски дефицита и высокой волатильности металла.

Заметим, в начале октября цена на медь шла к новой отметке в $11 000 за тонну, приближаясь к рекорду, установленному в прошлом году.