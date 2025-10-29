Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,34

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на медь установили новый рекорд из-за перебоев на крупных шахтах и опасений дефицита

медь, цены
Цены на медь взлетели / Depositphotos

Цены на медь достигли рекордного уровня 11 137 долларов за тонну в среду, что превысило предыдущий максимум в 11 104 доллара, зафиксированное в мае 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Рост цен связывают с перебоями на крупных шахтах и негативными прогнозами производителей, усиливших опасения по поводу дефицита поставок.

Лондонская эталонная цена на промышленный металл, широко применяемый в строительстве, электромобилях и промышленном производстве, выросла на 1%.

Аналитики Jefferies отметили, что в последнее время добыча меди пострадала из-за операционных проблем на крупных шахтах, и ожидают «значительного дефицита» на рынке в течение следующего года.

Причины рекордного роста

В этом году на поставку меди повлияли несколько критических факторов.

Смертельный оползень на шахте Freeport-McMoRan в Индонезии. На шахте Грасберг производство остается приостановленным и ожидается существенное снижение объемов в 2026 году.

Снижение производства крупными компаниями. Glencore за первые девять месяцев 2025 года зафиксировала 17% падение производства меди и снизила верхний предел прогноза на год. Аналогичные предупреждения поступили от чилийской Antofagasta, ожидающей, что добыча в 2025 году будет на нижней границе предварительного прогноза.

Таможенная политика США, старение шахт и операционные перебои привели к дополнительному давлению на рынок.

На физическом рынке США наблюдалось быстрое увеличение поставок перед введением пошлин, что негативно повлияло на акции металлургических компаний в других странах. Тем не менее, запасы меди на Comex остаются выше, чем на складах Лондонской биржи металлургии и Шанхайской фьючерсной биржи вместе взятых.

Аналитики отмечают, что 2025 стал бурным для рынка меди, а нынешний рекорд лишь подчеркивает риски дефицита и высокой волатильности металла.

Заметим, в начале октября цена на медь шла к новой отметке в $11 000 за тонну, приближаясь к рекорду, установленному в прошлом году.

Автор:
Татьяна Гойденко