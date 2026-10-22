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€26,5 млн на відбудову: Нідерланди продовжили програму спільних проєктів з Україною

Нідерланди продовжили програму спільних проєктів з Україною
Нідерланди продовжили програму спільних проєктів з Україною

Нідерланди продовжать у 2027 році програму Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунду становитиме €26,5 млн. Україна планує залучати це фінансування до спільних українсько-нідерландських проєктів з відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Серед пріоритетних напрямів названі безперебійне водо- та теплопостачання, а також підвищення енергетичної незалежності громад.

Окремо сторони обговорили потреби Києва у насосному обладнанні, генераторах та системах накопичення енергії.

Україна також запропонувала залучити нідерландських виробників до реалізації проєктів тимчасових мостових переходів.

Одеса та Роттердам можуть розширити співпрацю

Ще одним напрямом переговорів стало поглиблення співпраці між портами Одеси та Роттердама.

На тлі регулярних російських атак на українську портову інфраструктуру сторони розглядають таку взаємодію як один зі способів підтримати стабільність міжнародних логістичних маршрутів.

Нідерландам також запропонували долучитися до Фонду підтримки транспорту України.

Нагадаємо, раніше Одеський порт підписав меморандум із Роттердамом щодо обміну досвідом, впровадження цифрових та AI-рішень у логістиці, а також відновлення портової інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко

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