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€26,5 млн на восстановление: Нидерланды продолжили программу совместных проектов с Украиной
Нидерланды продолжат в 2027 году программу Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунда составит €26,5 млн. Украина планирует привлекать это финансирование в общие украинско-нидерландские проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Среди приоритетных направлений названы бесперебойное водо- и теплоснабжение, а также повышение энергетической независимости общин.
Отдельно стороны обсудили потребности Киева в насосном оборудовании, генераторах и системах накопления энергии.
Украина предложила привлечь нидерландских производителей к реализации проектов временных мостовых переходов.
Одесса и Роттердам могут расширить сотрудничество
Еще одним направлением переговоров стало углубление сотрудничества между портами Одессы и Роттердама.
На фоне регулярных атак на российскую портовую инфраструктуру стороны рассматривают такое взаимодействие как один из способов поддержать стабильность международных логистических маршрутов.
Нидерландам также было предложено присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины.
Напомним, ранее Одесский порт подписал меморандум с Роттердамом по обмену опытом, внедрению цифровых и AI-решений в логистике, а также возобновлению портовой инфраструктуры.