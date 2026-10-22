€26,5 млн на восстановление: Нидерланды продолжили программу совместных проектов с Украиной

Нидерланды продолжат в 2027 году программу Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунда составит €26,5 млн. Украина планирует привлекать это финансирование в общие украинско-нидерландские проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Среди приоритетных направлений названы бесперебойное водо- и теплоснабжение, а также повышение энергетической независимости общин.

Отдельно стороны обсудили потребности Киева в насосном оборудовании, генераторах и системах накопления энергии.

Украина предложила привлечь нидерландских производителей к реализации проектов временных мостовых переходов.

Одесса и Роттердам могут расширить сотрудничество

Еще одним направлением переговоров стало углубление сотрудничества между портами Одессы и Роттердама.

На фоне регулярных атак на российскую портовую инфраструктуру стороны рассматривают такое взаимодействие как один из способов поддержать стабильность международных логистических маршрутов.

Нидерландам также было предложено присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины.

Напомним, ранее Одесский порт подписал меморандум с Роттердамом по обмену опытом, внедрению цифровых и AI-решений в логистике, а также возобновлению портовой инфраструктуры.