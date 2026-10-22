UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,03

--0,05

EUR

50,56

+0,03

Наличный курс:

USD

45,25

45,10

EUR

51,10

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

€26,5 млн на восстановление: Нидерланды продолжили программу совместных проектов с Украиной

Нидерланды продолжили программу совместных проектов с Украиной
Нидерланды продолжили программу совместных проектов с Украиной

Нидерланды продолжат в 2027 году программу Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунда составит €26,5 млн. Украина планирует привлекать это финансирование в общие украинско-нидерландские проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Среди приоритетных направлений названы бесперебойное водо- и теплоснабжение, а также повышение энергетической независимости общин.

Отдельно стороны обсудили потребности Киева в насосном оборудовании, генераторах и системах накопления энергии.

Украина предложила привлечь нидерландских производителей к реализации проектов временных мостовых переходов.

Одесса и Роттердам могут расширить сотрудничество

Еще одним направлением переговоров стало углубление сотрудничества между портами Одессы и Роттердама.

На фоне регулярных атак на российскую портовую инфраструктуру стороны рассматривают такое взаимодействие как один из способов поддержать стабильность международных логистических маршрутов.

Нидерландам также было предложено присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины.

Напомним, ранее Одесский порт подписал меморандум с Роттердамом по обмену опытом, внедрению цифровых и AI-решений в логистике, а также возобновлению портовой инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности