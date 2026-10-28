1,2 млрд евро для Украины: на что Нидерланды направят новую помощь

Правительство Нидерландов объявило о предоставлении Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи на ближайшие три года.

Как пишет Dilo, об этом информирует Reuters.

На что направят помощь

По плану нидерландского правительства, в 2027 году Украина получит 380 млн. евро на восстановление. Еще около 410 млн. евро предусмотрено на 2028 и 2029 годы.

Часть финансирования используется для срочного ремонта поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и закупки оборудования, необходимого для работы украинской промышленности.

Отдельное направление поддержки – привлечение нидерландского бизнеса к восстановлению Украины. Средства должны помочь компаниям из Нидерландов, заинтересованным в инвестировании в украинские обновительные проекты.

Визит Владимира Зеленского в Нидерланды намечен на 28 октября. В Гааге президент Украины должен встретиться с премьер-министром Робом Йеттеном и другими представителями правительства.

Также в программе визита предусмотрена встреча с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

Ранее сообщалось, что Нидерланды продолжат в 2027 году программу Ukraine Partnership Facility (UPF), бюджет нового раунда составит €26,5 млн. Украина планирует привлекать это финансирование в общие украинско-нидерландские проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры.