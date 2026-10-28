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Украинцы массово жалуются на неработающий электронный кабинет налогоплательщика

налоги
Бизнес не могу уплатить налоги / Depositphotos

Украинцы с начала недели массово жалуются на неработающий электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы по адресу cabinet.tax.gov.ua.

Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Ресурс тотально не загружается, что подтверждают и профильные телеграммы-каналы для ФЛПов.

"Уважаемые новые руководители ГНС, получаю десятки обращений от плательщиков по проблемам с работой электронного кабинета с субботы. Давайте начнем ваши реформы с другой. Прошу немедленно наладить работу и прокоммуникировать с людьми причины длительного сбоя в работе сервиса и сроки его устранения", - написал Гетманцев.

При этом официальный сайт ГНС (tax.gov.ua) работает в стандартном режиме, но там не сообщается, когда заработает кабинет налогоплательщика.

Там можно найти информацию о том, что его работу приостанавливали с 00:00 часов 24 октября до утра 26-го для регламентных и технических работ. Но нет ни слова о завершении всего этого ремонта.

Последствия для бизнеса

В то же время сейчас должна происходить оплата многих налогов и у бизнеса из-за неработающего ресурса могут возникать проблемы.

До 29 октября юрлицам нужно уплатить авансовые взносы по транспортному налогу за III квартал, а 30 октября компании уплачивают большой перечень налогов и сборов за сентябрь/октябрь 2026 года.

  • акцизный налог;
  • плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за государственные/коммунальные участки);
  • НДФЛ и военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода;
  • рентная плата за пользование недрами, радиочастотным ресурсом, транспортировку нефти/аммиака;
  • авансовые взносы по налогу на прибыль;
  • единый налог для юридических лиц и ФЛП 4-й группы за ІІІ квартал 2026 года.

Напомним, за январь - сентябрь 2026 наибольшую долю уплаты в сводный бюджет Украины обеспечили четыре сферы экономики. Лидером по доле в общей сумме уплаченных налогов, сборов и платежей стала перерабатывающая промышленность – 17,9%.

Автор:
Светлана Манько

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