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Украинцы массово жалуются на неработающий электронный кабинет налогоплательщика
Украинцы с начала недели массово жалуются на неработающий электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы по адресу cabinet.tax.gov.ua.
Как пишет Dilo, об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Ресурс тотально не загружается, что подтверждают и профильные телеграммы-каналы для ФЛПов.
"Уважаемые новые руководители ГНС, получаю десятки обращений от плательщиков по проблемам с работой электронного кабинета с субботы. Давайте начнем ваши реформы с другой. Прошу немедленно наладить работу и прокоммуникировать с людьми причины длительного сбоя в работе сервиса и сроки его устранения", - написал Гетманцев.
При этом официальный сайт ГНС (tax.gov.ua) работает в стандартном режиме, но там не сообщается, когда заработает кабинет налогоплательщика.
Там можно найти информацию о том, что его работу приостанавливали с 00:00 часов 24 октября до утра 26-го для регламентных и технических работ. Но нет ни слова о завершении всего этого ремонта.
Последствия для бизнеса
В то же время сейчас должна происходить оплата многих налогов и у бизнеса из-за неработающего ресурса могут возникать проблемы.
До 29 октября юрлицам нужно уплатить авансовые взносы по транспортному налогу за III квартал, а 30 октября компании уплачивают большой перечень налогов и сборов за сентябрь/октябрь 2026 года.
- акцизный налог;
- плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за государственные/коммунальные участки);
- НДФЛ и военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода;
- рентная плата за пользование недрами, радиочастотным ресурсом, транспортировку нефти/аммиака;
- авансовые взносы по налогу на прибыль;
- единый налог для юридических лиц и ФЛП 4-й группы за ІІІ квартал 2026 года.
Напомним, за январь - сентябрь 2026 наибольшую долю уплаты в сводный бюджет Украины обеспечили четыре сферы экономики. Лидером по доле в общей сумме уплаченных налогов, сборов и платежей стала перерабатывающая промышленность – 17,9%.