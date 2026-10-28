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Жители одного из городов Украины выступили против передачи земли под строительство McDonald's

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Общество Дрогобыча выступило против передачи земли в аренду под строительство «МакДональдса» / Depositphotos

Общество Дрогобыча выступило против передачи земли площадью 0,1827 га в аренду под строительство заведения сети быстрого питания McDonald's в центре города.

Как пишет Dilo, об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что на общественных слушаниях, инициированных городскими властями и Молодежным советом Дрогобыча, зарегистрировались около 500 участников. Из них 461 человек имел право голоса, однако в итоге проголосовали только 225 человек, из которых 103 высказались "за" передачу земельного участка в аренду, а 122 – "против".

Присутствовавшая на слушаниях молодежь высказалась за строительство ресторана в Дрогобыче, против которых были представители старшего поколения.

Во время общественных слушаний противники застройки обращались к депутатам горсовета, чтобы к их мнению прислушивались.

Построят ли "МакДональдс" в Дрогобыче

Вопрос о передаче земельного участка в аренду инвестору в четверг, 29 октября, рассмотрит Дрогобычский горсовет. Именно депутаты будут принимать окончательное решение.

Участок, который могут передать под строительство ресторана, расположен неподалеку от центра Дрогобыча рядом с памятником Тарасу Шевченко. Именно это вызвало негодование местных жителей.

Участок находится в коммунальной собственности и предназначен для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита.

Распоряжаться участком можно только в соответствии с его назначением по генеральному плану, а инвестиции от его реализации могут составить миллионы гривен.

Если ресторан в Дрогобыче все же построят, это будет первое заведение сети "МакДональдс" во Львовской области вне областного центра.

Добавим, что рестораны McDonald's во Львовской области расположены только в пределах города, а также на кольцевой дороге, близ Басовки .

Всего во Львовской области есть 14 заведений сети, еще одно строится в Зимней Воде. Поэтому заведение в Дрогобыче может стать первым вне области.

Отметим, что в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине.

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах неподалеку от Луцка.

Автор:
Светлана Манько

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