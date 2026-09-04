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Возле Дрогобыча продают логистический комплекс на пересечении двух трасс

логистика
Львовской области продают склад с офисом и участком 1,5 га

В селе Почаевичи во Львовской области выставили на продажу действующий логистически-складской комплекс. Объект расположен на пересечении трасс Дрогобыч-Стрый и Трускавец-Львов и включает в себя склад площадью 700 м², офисное здание на 287 м² и земельный участок площадью 1,5 га.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа складского комплекса во Львовской области

В селе Почаевичи Львовской области выставили на продажу действующий логистско-складской комплекс. Объект расположен на пересечении трасс Дрогобыч-Стрый и Трускавец-Львов и имеет удобный подъезд для большегрузного транспорта.

В комплекс входит склад площадью 700 м² с высотой помещения 6 метров, рампой для погрузки и разгрузки и бетонным покрытием в зоне заезда. Состав построен в 2000-х годах и имеет соответствующее лицензионное назначение.

Территория комплекса занимает 1,5 га и находится в аренде. Она ограждена бетонными плитами и оборудована для контролируемого доступа. Площадь участка позволяет размещать складские запасы, маневрировать грузовым транспортом и при необходимости развивать объект.

На территории расположено отдельное офисное здание площадью 287 м². В ней есть кабинеты, отопление, санузлы, душевая и мраморная лестница.

Комплекс снабжен электрической мощностью 100 кВт с возможностью увеличения. Также у него есть собственный трансформатор и система водоснабжения со скважиной и колодцем.

Объект может использоваться для складской логистики, дистрибуции, оптовой торговли, производства или регионального логистического хаба.

Фото 2 — Возле Дрогобыча продают логистический комплекс на пересечении двух трасс
Фото 3 — Возле Дрогобыча продают логистический комплекс на пересечении двух трасс

Напомним, государственные Сбербанк и Укрэксимбанк выставили столичный торгово-офисный комплекс Gulliver на открытые торги через систему Prozorro.Продажи. Начальная стоимость объекта составляет 207 миллионов долларов.

Автор:
Ольга Опенько

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