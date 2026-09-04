Біля Дрогобича продають логістичний комплекс на перетині двох трас

У селі Почаєвичі на Львівщині виставили на продаж діючий логістично-складський комплекс. Об’єкт розташований на перетині трас Дрогобич–Стрий та Трускавець–Львів і включає склад площею 700 м², офісну будівлю на 287 м² та земельну ділянку площею 1,5 га.

Як пише Delo.ua, про це інформує Inventure.

Продаж складського комплексу на Львівщині

У селі Почаєвичі Львівської області виставили на продаж діючий логістично-складський комплекс. Об’єкт розташований на перетині трас Дрогобич–Стрий та Трускавець–Львів і має зручний під’їзд для великовантажного транспорту.

До комплексу входить склад площею 700 м² із висотою приміщення 6 метрів, рампою для завантаження та розвантаження і бетонним покриттям у зоні заїзду. Склад зведений у 2000-х роках і має відповідне ліцензійне призначення.

Територія комплексу займає 1,5 га та перебуває в оренді. Вона огороджена бетонними плитами й обладнана для контрольованого доступу. Площа ділянки дозволяє розміщувати складські запаси, маневрувати вантажним транспортом і за потреби розвивати об’єкт.

На території також розташована окрема офісна будівля площею 287 м². У ній є кабінети, опалення, санвузли, душова та мармурові сходи.

Комплекс забезпечений електричною потужністю 100 кВт із можливістю збільшення. Також він має власний трансформатор і систему водопостачання зі свердловиною та колодязем.

Об’єкт може використовуватися для складської логістики, дистрибуції, оптової торгівлі, виробництва або як регіональний логістичний хаб.

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