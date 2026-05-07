Из-за планов строительства McDonald's в Дрогобыче возник скандал: что известно

В Дрогобыче возник скандал из-за намерений построить McDonald's. Фото: facebook.com/McDonaldsUA

В Дрогобыче планируется построить ресторан сети быстрого питания McDonald's в центре города рядом с памятником Тарасу Шевченко. Эта идея вызвала негодование среди местных жителей.

Что известно о строительстве

О намерениях открытия ресторана быстрой еды McDonald's в Дрогобыче стало известно в марте 2026 года, когда городской совет решил добавить в перечень участков, которые предлагают арендовать через аукцион, 0,18 га вблизи площади Тараса Шевченко – на пересечении улиц Леси Украинки и Николая Лысенко.

Этот участок находится в коммунальной собственности и предназначен для строительства и обслуживания объектов туристической инфраструктуры и общепита.

Городской голова Тарас Кучма сообщил, что речь идет не о конкретном инвесторе или проекте, а только о старте процедуры, однако он не исключал варианта, что на этом участке могут разместить McDonald's.

Уже в конце марта местные жители организовали акцию протеста против строительства заведения в центре города. Они призвали сохранить зеленую зону, а для ресторана выбрать другой участок.

Решение городского совета

На сессии Дрогобычского городского совета 6 мая конкретных решений по этому участку не принимали, но сообщили, что вопрос о возможном проведении аукциона аренды земли будет принят только после проведения открытых консультаций с общественностью.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма подчеркнул, что распоряжаться участком можно только в соответствии с его назначением по генеральному плану, а инвестиции от его реализации могут составлять миллионы гривен. Он добавил, что потенциальные инвесторы возьмут на себя социальное обязательство, в частности, должны упорядочить территорию и обустроить сквер.

«Самое главное, что благодаря этому рейтинг города становится на порядок выше. Это рейтинговый город, чтобы сюда заходили инвестиции и вливали капитал»,   – сказал мэр Дрогобыча.

При этом для аренды участка по аукциону процедура общественных слушаний законодательством не предусмотрена.

Добавим, что рестораны McDonald's во Львовской области расположены только в пределах города, а также на кольцевой дороге, близ Басовки .

Всего во Львовской области есть 14 заведений сети, еще одно строится в Зимней Воде. Поэтому заведение в Дрогобыче может стать первым вне области.

Отметим, что в 2025 году McDonald's получил 21,3 млрд грн выручки в Украине.

В 2025 году компания открыла 12 новых ресторанов и обновила 5 существующих. Сеть впервые появилась в Закарпатской области — в Ужгороде и Мукачево, а также в Гатном Киевской области и в Липинах неподалеку от Луцка.

Автор:
Светлана Манько