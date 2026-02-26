Первый в 2026 году: McDonald's открыл новый ресторан во Львовской области (ФОТО)

Первый в 2026 году новый ресторан McDonald's открылся недалеко от Львова. Это уже 121-е заведение сети в Украине и 13-е во Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в прессрелизе компании.

Новое заведение расположено по адресу: Львовская область, с. Басовка, ул. Зеленая боковая, 100

McDonald's в селе Басовка, Львовской области



Общая площадь помещения составляет 468,9 м2. Ресторан занимает 121 место в зале и 156 мест на открытой террасе.

Интерьер нового ресторана



Для обеспечения работы при отключении электроэнергии в заведении установлен автономный генератор. Через приложение клиенты могут сделать и оплатить заказы заранее и получить его в заведении.

Открытие объекта обеспечило создание 45 рабочих мест с официальным трудоустройством.

В ресторане действуют правила работы во время воздушной тревоги: заведение закрывается, а посетители и персонал должны перейти к укрытию. Обслуживание возобновляется в течение часа после отмены тревоги. На время приостановки работы за работниками сохраняется заработная плата.

Отмечается, что компания продолжает инвестиционную стратегию в Украине; в частности, в 2024 году сумма уплаченных налогов в бюджет составила 2,6 млрд. грн. Также компания является ключевым партнером "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Напомним, в декабре 2025 года McDonald's открыл новый ресторан в Гатном вблизи Киева . Заведение расположено рядом с трассой Е95, недалеко от выезда из Киева возле Теремков — на одном из главных транспортных направлений столицы.