Перший у 2026 році: McDonald’s відкрив новий ресторан на Львівщині (ФОТО)

ресторан McDonald's
На Львщині відкрили новий ресторан McDonald's / McDonald's

Перший у 2026 році новий ресторан McDonald’s відкрився неподалік від Львова. Це вже 121-й заклад мережі в Україні та 13-й у Львівській області. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Новий заклад розташований за адресою: Львівська область, с. Басівка, вул. Зелена бічна, 100.

Фото 2 — Перший у 2026 році: McDonald’s відкрив новий ресторан на Львівщині (ФОТО)
McDonald’s у селі Басівка, Львівської області

Загальна площа приміщення становить 468,9 м². Ресторан має 121 місце у залі та 156 місць на відкритій терасі.

Фото 3 — Перший у 2026 році: McDonald’s відкрив новий ресторан на Львівщині (ФОТО)
Інтер’єр нового ресторану

Для забезпечення роботи під час відключень електроенергії у закладі встановлено автономний генератор. Через застосунок клієнти можуть зробити й оплатити замовлення заздалегідь та отримати його в закладі.

Відкриття об'єкта забезпечило створення 45 робочих місць із офіційним працевлаштуванням.

У ресторані діють правила роботи під час повітряної тривоги: заклад зачиняється, а відвідувачі та персонал мають перейти до укриття. Обслуговування відновлюється протягом однієї години після скасування тривоги. На час призупинення роботи за працівниками зберігається заробітна плата.

Зазначається, що компанія продовжує інвестиційну стратегію в Україні; зокрема, у 2024 році сума сплачених податків до бюджету склала 2,6 млрд грн. Також компанія є ключовим партнером "Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні".

Нагадаємо, у грудні 2025 року McDonald’s відкрив новий ресторан у Гатному поблизу Києва. Заклад розташований поруч із трасою Е95, неподалік від виїзду з Києва біля Теремків — на одному з головних транспортних напрямків столиці.

Автор:
Тетяна Ковальчук