McDonald's відкрив 33 нові ресторани та розширив мережу більш ніж на чверть

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's продовжує розвиватися в Україні навіть під час повномасштабної війни. За останні чотири роки компанія відкрила 33 нові ресторани в різних регіонах країни та збільшила мережу більш ніж на 25%. Наразі працює 120 закладів із 135, що існують в Україні.

Про це повідомила Delo.ua пресслужба "McDonald's Україна" у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

У компанії зазначили, що лише у 2025 році було відкрито 12 нових ресторанів — в обласних центрах, містах-сателітах і туристичних локаціях. Заклади запускали як окремі будівлі, так і ресторани в торговельних центрах та у партнерстві з АЗК.

Серед нових відкриттів — перші ресторани в Закарпатській області, в Ужгороді та Мукачеві. Вони стали єдиними цілодобовими закладами мережі в Україні. Також по одному ресторану з’явилося в Броварах, Луцьку, Гатному, Житомирі та Чернівцях. У Львові відкрили три нові заклади, зокрема перший в Україні ресторан із концепцією сталого дизайну. Ще два ресторани запрацювали в Києві, один із них — на території зоопарку.

Заклад у Гатному поблизу Києва, відкритий у грудні 2025 року. Фото: пресслужба McDonald's

Розвиток мережі та підтримка українських виробників

За словами пресслужби, впродовж 2022–2024 років компанія інвестувала в Україні понад 3,2 млрд грн і сплатила майже 5 млрд грн податків. Лише у 2024 році компанія перерахувала до держбюджету 2,6 млрд грн і стала найбільшим платником податків у ресторанній галузі.

"Ми бачимо себе не просто мережею ресторанів, а стратегічним партнером для держави та громад. Інвестуємо в економіку, створюємо робочі місця та підтримуємо українських виробників", — наголосили в McDonald's.

У компанії також зазначили, що понад 60% продукції закуповують у українських виробників. Мережа співпрацює з місцевими логістичними компаніями, підприємствами з переробки відходів, будівельними та девелоперськими бізнесами, підтримуючи тисячі робочих місць у суміжних галузях.

Зарплати, робочі місця та працевлаштування підлітків

Нині в McDonald's працює близько 11 тисяч співробітників. У пресслужбі кажуть, що у 2026 році зарплати вже підвищили на 15%. Компанія зберігає робочі місця та середню зарплату для понад 400 мобілізованих працівників, виплачує оплату за час повітряних тривог, коли заклади не працюють, а працівники перебувають в укриттях, а також надає матеріальну допомогу в разі поранення, втрати майна або загибелі співробітника внаслідок війни.

Окремий напрям — підтримка молоді. У червні 2025 року компанія розпочала працевлаштування підлітків віком 16–17 років.

"Ми надаємо підліткам перший досвід роботи, першу офіційну зарплату й створюємо можливості для розвитку карʼєри. Від старту ініціативи вже працевлаштували понад 1000 неповнолітніх співробітників і продовжуємо інвестувати в їхнє навчання та підтримку. Ми хочемо, щоб молодь бачила своє майбутнє в Україні", — додали у пресслужбі.

Компанія планує й надалі розширювати мережу, інвестувати в економіку та створювати нові робочі місця по всій країні.

Напередодні стало відомо, що McDonald’s розглядає можливість відновлення роботи закладу в Миколаєві, який зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Водночас конкретних термінів відкриття наразі немає.

Нагадаємо, торік мережа McDonald's повідомила про нове призначення в топменеджменті. З 1 вересня 2025 року Алеся Муджирі обійняла посаду Impact Lead на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини.