Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Чотири роки великої війни Чотири роки великої війни
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

McDonald's відкрив 33 нові ресторани та розширив мережу більш ніж на чверть

McDonald's
У McDonald's сьогодні працює близько 11 тисяч людей, і компанія продовжує підтримувати українських виробників та розвиток мережі / McDonald's

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's продовжує розвиватися в Україні навіть під час повномасштабної війни. За останні чотири роки компанія відкрила 33 нові ресторани в різних регіонах країни та збільшила мережу більш ніж на 25%. Наразі працює 120 закладів із 135, що існують в Україні. 

Про це повідомила Delo.ua пресслужба "McDonald's Україна" у коментарі до спецпроєкту "4 роки великої війни – 4 уроки витримки".

У компанії зазначили, що лише у 2025 році було відкрито 12 нових ресторанів — в обласних центрах, містах-сателітах і туристичних локаціях. Заклади запускали як окремі будівлі, так і ресторани в торговельних центрах та у партнерстві з АЗК.

Серед нових відкриттів — перші ресторани в Закарпатській області, в Ужгороді та Мукачеві. Вони стали єдиними цілодобовими закладами мережі в Україні. Також по одному ресторану з’явилося в Броварах, Луцьку, Гатному, Житомирі та Чернівцях. У Львові відкрили три нові заклади, зокрема перший в Україні ресторан із концепцією сталого дизайну. Ще два ресторани запрацювали в Києві, один із них — на території зоопарку.

Фото 2 — McDonald's відкрив 33 нові ресторани та розширив мережу більш ніж на чверть
Заклад у Гатному поблизу Києва, відкритий у грудні 2025 року. Фото: пресслужба McDonald's

Розвиток мережі та підтримка українських виробників

За словами пресслужби, впродовж 2022–2024 років компанія інвестувала в Україні понад 3,2 млрд грн і сплатила майже 5 млрд грн податків. Лише у 2024 році компанія перерахувала до держбюджету 2,6 млрд грн і стала найбільшим платником податків у ресторанній галузі.

"Ми бачимо себе не просто мережею ресторанів, а стратегічним партнером для держави та громад. Інвестуємо в економіку, створюємо робочі місця та підтримуємо українських виробників", — наголосили в McDonald's.

У компанії також зазначили, що понад 60% продукції закуповують у українських виробників. Мережа співпрацює з місцевими логістичними компаніями, підприємствами з переробки відходів, будівельними та девелоперськими бізнесами, підтримуючи тисячі робочих місць у суміжних галузях.

Зарплати, робочі місця та працевлаштування підлітків

Нині в McDonald's працює близько 11 тисяч співробітників. У пресслужбі кажуть, що у 2026 році зарплати вже підвищили на 15%. Компанія зберігає робочі місця та середню зарплату для понад 400 мобілізованих працівників, виплачує оплату за час повітряних тривог, коли заклади не працюють, а працівники перебувають в укриттях, а також надає матеріальну допомогу в разі поранення, втрати майна або загибелі співробітника внаслідок війни.

Окремий напрям — підтримка молоді. У червні 2025 року компанія розпочала працевлаштування підлітків віком 16–17 років.

"Ми надаємо підліткам перший досвід роботи, першу офіційну зарплату й створюємо можливості для розвитку карʼєри. Від старту ініціативи вже працевлаштували понад 1000 неповнолітніх співробітників і продовжуємо інвестувати в їхнє навчання та підтримку. Ми хочемо, щоб молодь бачила своє майбутнє в Україні", — додали у пресслужбі.

Компанія планує й надалі розширювати мережу, інвестувати в економіку та створювати нові робочі місця по всій країні.

Напередодні стало відомо, що McDonald’s розглядає можливість відновлення роботи закладу в Миколаєві, який зачинений з початку повномасштабного вторгнення. Водночас конкретних термінів відкриття наразі немає.

Нагадаємо, торік мережа McDonald's повідомила про нове призначення в топменеджменті. З 1 вересня 2025 року Алеся Муджирі обійняла посаду Impact Lead на об’єднаному ринку України, Чехії та Словаччини. 

Автор:
Олена Черкасець